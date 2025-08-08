Álex Palou puede proclamarse campeón de la Indycar en Portland

Álex Palou volvió a la senda de la victoria tras conseguir el triunfo en Laguna Seca. El español dominó el GP de Monterrey, y en Portland puede proclamarse cuatro veces campeón de la Indycar. El piloto de Sant Antoni de Vilamajor tiene una ventaja de 121 puntos sobre el 2º, Pato O’Ward. Si esa distancia es 108 puntos o más después de la carrera en Portland, Álex Palou ganará el campeonato. Y si consigue el triunfo, se acerca cada vez más a un récord histórico de la categoría estadounidense.

Tras la victoria en Laguna Seca, Palou consiguió su 8º triunfo de 14 carreras en la presente temporada de la Indycar. Si el español alcanza la cifra de 10 pruebas ganadas en un mismo curso, igualará el récord que tienen las leyendas de la categoría estadounidense A.J Foyt (1964) y Al Unser (1970). El barcelonés se jugará su cuarto título de la Indycar en la carrera de Portland, el domingo 21:00 (horario peninsular español) y que puedes seguir a través de Movistar+.

Salida carrera en Portland 2024 / Travis Hinkle / Indycar

Portland, uno de los circuitos predilectos de Palou

El Portland International Raceway es un circuito de 12 curvas y 3,16 kilómetros (1,964 millas), que cuenta con varios puntos de adelantamiento, con una rápida chicane al final de la recta principal. Al Unser Jr. ganó la primera carrera de la Indycar Series en 1984 en un circuito histórico para la categoría estadounidense como es el de Portland.

Álex Palou (2021 y 2023), Will Power (2019 y 2024) y Scott McLaughlin (2022) son los únicos pilotos de la actual parrilla de la Indycar que han ganado en el circuito de Portland. En 2021, Palou consiguió su primera pole de la categoría estadounidense en el GP de Portland, pero en la carrera las cosas se empezaron a torcer pronto. Rosenqvist obligó al español y a Dixon a saltarse la primera chicane en la salida, y dirección de carrera les sancionó yéndose al fondo de la clasificación. Palou llegó a estar 17º, pero tras alguna bandera amarilla y la buena estrategia, consiguió la victoria.

El año pasado, en 2024, Santino Ferrucci consiguió su primera pole en la Indycar en Portland. En la salida Power adelantó al estadounidense y empezó a liderar la carrera, mientras Palou esperaba en la 3º posición. El piloto australiano ganó la prueba, con el español 2º y Josef Newgarden 3º. Pato O’Ward acabó 15º.

Álex Palou va con todo a por su cuarto título de la Indycar

El español tiene 590 puntos en el campeonato, frente a los 469 de Pato O’Ward. La diferencia entre el piloto de Chip Ganassi y el mexicano es de 121 puntos. Si Palou conserva una ventaja de 108 puntos o más cuando termine la carrera de Portland, el piloto de Sant Antoni de Vilamajor será cuatro veces campeón de la Indycar.

Álex Palou ha ganado en 2021, 2023 y 2024, sus campeonatos en la categoría estadounidense, y si consigue volver a ganarlo, empatará a títulos con Dario Franchitti (4), como el segundo piloto con más campeonatos de la Indycar. Si es así, el español se quedará a dos de igualar a su compañero de equipo en Chip Ganassi y piloto con más títulos en la categoría estadounidense, Scott Dixon, con 6.

Después del mes intenso de julio, y cuando termine el fin de semana en Portland, la Indycar afrontará sus dos últimas carreras de la temporada, en Milwaukee y terminará el 31 de agosto en Nashville.