Multas
Multas de velocidad: estas son las sanciones por sobrepasar el límite
Superar el límite de velocidad en las carreteras es una de las multas que más reciben los españoles, sobre todo en verano
Rubén Burillo
En verano se esperan 100 millones de desplazamientos por las carreteras españolas, lo que significa que habrá atascos o retenciones. En el mes de agosto en concreto, la Dirección General de Tráfico espera que haya aproximadamente 52,9 millones. Las multas de velocidad son las que más reciben los conductores en nuestro país. La DGT formuló en 2024 casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar. Estas son las multas.
Sanciones más comunes que te pueden poner en verano
Como hemos dicho, el verano está en pleno apogeo y las personas cogen más el vehículo para irse a la playa, al pueblo o a la montaña. Recuerda tener mucho cuidado con las altas temperaturas, ya que pueden incrementar hasta en un 25% las probabilidades de sufrir un accidente de tráfico. La DGT pide mucha prudencia y atención en la carretera. Estas son las multas más comunes durante el verano:
- Conducir sin camiseta: Esta acción tiene varios peligros, porque la fricción del cinturón con la piel puede ser muy molesto y además con las altas temperaturas, el interior del coche se calienta y puede estar muy caliente. Esta sanción depende de la interpretación del agente, pero la multa puede oscilar entre los 80 y 200 euros, e incluso la retirada de tres puntos del carnet.
- Circular con chanclas o descalzo: Esto puede ser muy peligroso para ti y para los demás conductores de la vía, porque el pie puede resbalarse y hacer que sueltes el pedal. Las sanciones son de 80 euros y puede hacerse con pronto pago, pagar el 50% de la multa, unos 40 euros. Lo más recomendable es utilizar calzados cómodos, seguros y que sujeten el pie correctamente, mientras vas al volante.
- Fumar en el coche: Esta acción no debe suponer una distracción al volante. Si un agente de tráfico considera que puede ser un peligro para la seguridad vial te multará con unos 200 euros, aunque todo depende de la gravedad. Además si tiras la colilla por la ventana, la sanción será de 500 euros y 6 puntos en el carnet de conducir. En verano es más peligroso si cabe porque puede generar un incendio.
- Utilizar el móvil al volante: La DGT también sanciona con 200 euros y 6 puntos en el carnet, a las personas que sujeten el móvil con la mano mientras conducen.
Las multas por sobrepasar el límite de velocidad
El uso del teléfono móvil al volante, aparcar donde no se puede, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, o no tener la ITV en regla, son algunas de las infracciones más comunes en España. Pero sobrepasar el límite de velocidad es la multa más habitual en nuestro país, ya que está presente en 2 de cada 3 denuncias. Estas son las infracciones:
Recuerda que esta tabla de velocidades es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km//h dependiendo del arcén. En vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.
- Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
- Los Mossos suspenden temporalmente el expediente disciplinario a los agentes que ayudaron a Puigdemont a escapar
- Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
- Documentos del MNAC muestran que pintura expuesta en el Prado salió de Sijena ilegalmente
- Un violento incendio en Occitania quema más de 4.000 hectáreas y obliga a evacuar decenas de viviendas
- Transportes supera el ecuador de las obras para conectar en Madrid el AVE de Cataluña con el del noroeste
- Una mujer llamó a Koldo para quitar los controles de un club nocturno en Algemesí: 'Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo