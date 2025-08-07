Museos

La exposición 'Pasión y Leyenda' alarga su estancia el Mobility City

Desde su apertura en 2023, ya han pasado más de medio millón de visitantes por el Mobility City

Mobility City.

Mobility City. / Fundación Ibercaja

Andrea Gil

Zaragoza
Corría el año 2008 cuando, con la Expo en Zaragoza, se abría el puente Zaha Hadid, un espacio que hacía las veces de infraestructura pero también de polo cultural de la ciudad.

Años después, en 2023, se inauguró, de la mano de Fundación Ibercaja, el Mobility City, un lugar dedicado a la movilidad y al automovilismo por donde han pasado, en dos años, más de 300 eventos nacionales e internacionales de todo tipo.

Más de medio millón de visitantes han pasado ya por el Mobility City y los que vayan ahora podrán disfrutar de la exposición 'Pasión y Leyenda', toda una oda a la historia de Ferrarí.

La exposición se abrió en abril e, inicialmente, iba a permacener así hasta el próximo 31 de agosto. No obstante, la organización ha decidido ampliar el calendario de visitas hasta finales de septiembre.

Joyas únicas

Así, los aficionados a la marca del cavallino rampante y a los automóviles en general podrán disfrutar unas semanas más de lo que ofrece 'Pasión y Leyenda'.

Hay más de una decena de Ferraris, que han ido cambio a lo largo de los meses de las exposición, expuestos para poder ser contemplados de cerca.

Ferrari 599 GTZ Nibbio Zagato.

Ferrari 599 GTZ Nibbio Zagato. / Mobility City

Destacan clásicos como el 250 GT SWB California, el Testa rossa Monospecchio y modelos más modernos como el Enzo o LaFerrari, una máquina de ingeniería de la Fórmula 1 adaptada para la carretera. Hay también joyas como el único Ferrari 599 Zagato coupé manual que existe en el mundo.

Entradas a la exposición

De julio a septiembre, el horario de apertura del Mobility City es de martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 21. Los domingos y los festivos abre de 10 a 14, horarios durante los que se puede visitar la exposición.

Las entradas se pueden comprar directamente en la web de Fundación Ibercaja y hay diferentes descuentos disponibles que se pueden consultar en el momento.

