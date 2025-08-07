Casi 13 millones de turismos en España tienen más de 15 años de antigüedad

La edad media del parque de turismos en España sigue aumentando hasta alcanzar los 14,5 años de antigüedad, tal y como señala el último Informe Anual 2024 elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Una edad media que solamente cuatro Comunidades Autónomas en España no superan: Madrid (11,5 años), Cataluña (14,1 años), Comunidad Valenciana (14,2 años) y Balerares (14,2 años) son las regiones con el parque más renovado que el conjunto nacional.

En contraposición, el resto de comunidades autónomas tienen parques circulantes más envejecidos, siendo destacable Ceuta y Melilla que con 17,7 años de antigüedad muestra el parque más viejo de todos. A esta le siguen Castilla y León con 16,6 años de media, y Extremadura con 16,3 años de antigüedad.

6 de cada 10 turismos que circulan tienen más de 10 años de antigüedad

En este sentido, del total de turismos que circulaban por España en 2024, el 62,8% tenía más de 10 años de antigüedad, más de 16,6 millones de turismos sobre los 26,47 millones que hay en circulación. Y de estos, en concreto el 48,8% supera la edad media nacional, con más de 15 años (12,9 millones de unidades).

Por Comunidades Autónomas, hasta ocho regiones diferentes llegan a tener un parque donde 7 de cada 10 turismos circulantes superan los 10 años de antigüedad. Destacable es el caso de Ceuta y Melilla donde el 76,3% de los turismos supera esta edad media. Castilla y Léon, Extremadura, Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Navarra le siguen en este ranking.

Por su parte, Madrid, como principal mercado en España y con una mayor renovación de vehículos, solo tiene el 48,3% de los turismos en circulación por encima de los 10 años de antigüedad. Mientras que Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana o Canarias se sitúan también por debajo de la media nacional que registra el 62,8% de turismos de esta edad.

Los eléctricos siguen sin ser una opción prioritaria / Archivo

Los electrificados representan el 1,6% del parque en 2024

A cierre de 2024, por las carreteras y ciudades españolas circulaban un total de 31.301.881 vehículos (turismos, comerciales, industriales y autobuses), de los cuáles 494.967 eran electrificados (híbridos enchufables o eléctricos puros), lo que supone un incremento del 35% respecto al año anterior. Aun así, estos vehículos solo representan el 1,6% del parque total, 4 décimas más que en 2023.

Por comunidades autónomas, solamente Madrid con el 4,1% de su parque circulante con vehículos electrificados supera la media nacional, en más de 2,4 p.p. A continuación en el top-3, le siguen Cataluña con el 1,7% y Baleares con el 1,5% del parque electrificado.

Por otro lado, cabe señalar que el resto de comunidades autónomas todavía muestran una baja presencia de vehículos electrificados en sus respectivos parques circulantes. Destacable son los casos de Ceuta y Melilla y Extremadura con apenas el 0,4% y 0,5%, respectivamente, de vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables presentes en sus carreteras.

Con respecto a la publicación de estos datos, José López-Tafall, director general de ANFAC, destacó que “Un año más, el parque de vehículos en España sigue envejeciendo, alcanzando ya los 14,5 años de antigüedad. No son buenas noticias por dos motivos. En primer lugar, por el medioambiente, ya que supone unas mayores emisiones globales de las que podría haber de tener un parque más renovado. En segundo lugar, un parque envejecido supone un mayor riesgo para la seguridad nuestras carreteras, ya que cuanto más nuevo es un coche, más seguro puede llegar a ser”.

Comprar un coche de segunda mano

