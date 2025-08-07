Estos son los 10 radares que más multan en España

Durante el verano, las multas de velocidad son las que más reciben los conductores españoles debido a los numerosos desplazamientos que se producen en esta época del año. De hecho, para que te hagas a la idea de todas las multas de este tipo que se ponen, solo durante el año 2024, los radares de la Dirección General de Tráfico formularon 3.440.655 denuncias por exceso de velocidad.

Según datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) Andalucía sigue liderando el ranking de las comunidades autónomas con los radares que más multan, aunque el radar que pone más sanciones está ubicado en Madrid. Por ello, si este verano vas a viajar por España, te traemos la lista de los 10 radares que más multan.

¿Cuánto tarda en llegar una multa?

Es posible que durante tus vacaciones en algún descuido hayas sobrepasado un poco los límites de velocidad o un radar móvil te haya cazado conduciendo un poco más rápido de lo habitual. Muchas personas no saben cuánto suele tardar una multa de velocidad en llegar a su domicilio, pero lo cierto es que, por lo general, no suelen tardar demasiado.

Si la sanción se gestiona a través de la Dirección General de Tráfico, no hay un día concreto para que te llegue a tu domicilio, aunque suele ser en un plazo de entre una y dos semanas. Si la multa llega por un ayuntamiento, la espera puede llegar hasta los 30 días.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que algunas infracciones prescriben: si no te han notificado de la sanción por radar de ninguna forma, Las multas leves (menos de 100 euros) prescriben a los tres meses y las graves, a los seis meses.

Los 10 radares que más multan

A continuación te traemos los 10 radares que más multan en nuestro país y la carretera y punto kilométrico en el que se encuentran, para que lo tengas en cuenta a la hora de irte de vacaciones este verano:

Madrid: Kilómetro 20 de la M-40, con 74.873 sanciones.

Málaga: Kilómetro 968 de la A-7, con 67.502 sanciones.

Navarra: Kilómetro 127 de la A-15, con 60.878 sanciones.

Cádiz: Kilómetro 74 de la A-381, con 54.835 sanciones.

Málaga: Kilómetro 128 de la A-45, con 49.378 sanciones.

Islas Baleares: Kilómetro 9 de la EI-600,con 39.202 sanciones.

Sevilla: Kilómetro 83 de la A-92, con 37.616 sanciones.

Málaga: Kilómetro 978 de la A-7, con 33.358 sanciones.

Málaga: Kilómetro 10 de la MA-20, con 33.061 sanciones.

Madrid: Kilómetro 52 de la M-40, con 33.057 sanciones.