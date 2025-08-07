Motos
Las 10 marcas de motos más caras de asegurar en España
Más de la mitad de los españoles afirma haber cambiado su tipo de seguro de moto para que el precio sea más bajo
Fernando Álvarez
Durante el verano son muchos los conductores que se suben a la moto o se animan a comprarse una por primera vez para moverse con mayor agilidad por la ciudad o la carretera. Por ello, a la hora de comprar y elegir el modelo de moto en cuestión hay que tener en cuenta el coste que conllevará asegurarla, así como su mantenimiento, ya que el precio de asegurar una moto puede variar drásticamente según la marca y el modelo, con diferencias que superan los 200€ anuales entre las opciones más caras y las más baratas del mercado.
Top 10 marcas más caras de asegurar
A la hora de asegurar una moto, características como la cilindrada, el valor de la moto, la tecnología incorporada o los costes de mantenimiento impactan directamente en el precio del seguro. Estas son las marcas más caras de asegurar en nuestro país este 2025:
- Aprilia: Con una prima media anual de 394 euros.
- Triumph: Con una prima media anual de 314€.
- Piaggio: Con una prima media anual de 303€.
- KTM: Con una prima media anual de 302€.
- Benelli: Con una prima media anual de 298€.
- Royal Enfield: Con una prima media anual de 297€.
- Yamaha: Con una prima media anual de 295€.
- Honda: Con una prima media anual de 292€.
- BMW: Con una prima media anual de 286€.
- Derbi: Con una prima media anual de 278€.
Por el contrario, las marcas de motos más económicas de asegurar en 2025 son, en primer lugar, Daelim (129€), Gilera (169€), Peugeot (181€), seguida de Harley-Davidson (216€), Keeway (221€, Kymco (228 €), la Vespa (231 €), Zontes (237 €), Macbor (241 €) y SYM (259€).
El 55% afirma haber cambiado de seguro para ahorrar
El ahorro sigue siendo prioritario en muchos hogares españoles y el gasto en seguros es uno de los aspectos que también se han visto afectados a raíz del incremento de primas. Según el análisis de Rastreator, una parte significativa de los motoristas asegurados (22%) ha decidido cambiar de compañía en busca de mejores precios sin renunciar a las coberturas, mientras que el 17% ha optado por reducir el nivel de protección para mantener la póliza con su actual aseguradora.
Por otro lado, el 16% ha cambiado de aseguradora por otro seguro que ofrece más coberturas por el mismo precio. Esto supone que un 55% afirma haber cambiado de una forma u otra su tipo de seguro de moto para ahorrar, lo cual puede tener consecuencias negativas en seguridad o coberturas.
No obstante, el 46% sigue priorizando las coberturas por encima del coste, manteniéndose fiel a su compañía actual a pesar del aumento de precios. Esta tendencia refleja un mercado cada vez más sensible al precio, pero donde la calidad de las coberturas continúa siendo un factor decisivo para muchos motoristas.
