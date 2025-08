Rieju, una de las marcas históricas del motociclismo español, ha dado un golpe sobre la mesa con el lanzamiento de las nuevas Xplora 557 y Xplora 707, dos motos que no solo marcan una nueva era en su catálogo, sino que inauguran una filosofía renovada: “Ride with the Power of 7”, un concepto que da nombre a esta gama y representa el espíritu de exploración, libertad y fiabilidad que la firma de Figueres quiere transmitir al mundo.

Con más de 80 años de historia, Rieju se reinventa mirando al futuro sin olvidar su legado. Estas dos nuevas trail, presentadas en el último EICMA, representan el salto de Rieju a una categoría cada vez más codiciada: la del trail de media y alta cilindrada con carácter polivalente y enfoque aventurero. Dos motos que comparten identidad visual y filosofía, pero que se diferencian claramente por su orientación y prestaciones.

Rieju abre una nueva etapa con las Xplora 557 y 707 / Rieju

Una nueva identidad: el número 7

Las Xplora 557 y 707 no solo se definen por sus cifras. El “7” no es casual: es el símbolo que identificará a todos los nuevos modelos de Rieju. Inspirado en los 7 continentes, las 7 maravillas del mundo o los 7 días de la semana, este número representa una promesa de aventura diaria. Según la marca, es una forma de reflejar su compromiso con la calidad, la autenticidad y un estilo de vida activo. Cada modelo con el “7” es una declaración de intenciones: motos diseñadas para llegar lejos, vivir más y disfrutar intensamente.

Rieju Xplora 557 / Rieju

Rieju Xplora 707 / Rieju

Xplora 557: accesible y polivalente

La Rieju Xplora 557 está pensada para quienes buscan una trail versátil y manejable, perfecta tanto para el uso diario como para escapadas de fin de semana. Su denominación hace referencia a su cilindrada aproximada, en la línea de la media cilindrada que cada vez conquista más adeptos por su equilibrio entre potencia, peso y facilidad de uso.

A nivel técnico, la Xplora 557 equipa un motor bicilíndrico en línea de 4 tiempos refrigerado por líquido, con distribución DOHC y una potencia máxima de 47 CV, lo que la hace apta para el carnet A2. Está diseñada sobre un bastidor robusto y ligero con suspensión delantera invertida, basculante de aluminio, y doble disco de freno delantero con pinzas radiales. Incluye pantalla TFT con conectividad, iluminación LED y toma USB. La altura del asiento es de 820 mm, ideal para pilotos de estatura media, y el peso en seco es de 215 kilos. Su precio de lanzamiento es de 5.999 euros, lo que la sitúa como una de las opciones más equilibradas del mercado en su segmento.

Rieju Xplora 557 / Rieju

Xplora 707: alma aventurera y prestaciones superiores

Por su parte, la Xplora 707 eleva el listón en términos de potencia, equipamiento y capacidad rutera. Se dirige a motoristas más experimentados que no se conforman con carreteras convencionales y desean explorar más allá del asfalto. Es una moto pensada para los grandes viajes, con la potencia necesaria para mantener cruceros elevados y la versatilidad para adaptarse a caminos rotos, grava o pistas rápidas.

Este modelo incorpora un motor bicilíndrico en paralelo de 698 cc con refrigeración líquida y potencia estimada en torno a los 75 CV, que la posiciona como una trail potente, ideal para rutas largas y conducción exigente. Equipa modos de conducción, control de tracción desconectable, sistema de frenos Brembo con ABS, y suspensiones de largo recorrido para adaptarse a todo tipo de terrenos. La altura del asiento es de 865 mm, adecuada para pilotos con experiencia en trail, y su peso en seco es de 221 kg. El precio de lanzamiento se sitúa en 7.749 euros, una cifra muy competitiva para una moto con aspiraciones viajeras y equipamiento de primer nivel.

Rieju Xplora 707 / Rieju

Un diseño para el mundo real

Las dos Xplora presentan líneas marcadas y un diseño compacto, con una imagen que transmite robustez y aventura. Son motos listas para todo tipo de terrenos, capaces de llevar equipaje, afrontar largas jornadas y mantenerse firmes ante los imprevistos del camino. Su ergonomía apunta a una posición de conducción cómoda, tanto de pie como sentado, y están pensadas para convivir con lo cotidiano sin perder su vocación viajera.

Rieju Xplora 707 / Rieju

Rieju mira al futuro con raíces firmes

Este lanzamiento no es solo una ampliación de catálogo. Es un mensaje. Rieju entra en el segmento trail con una apuesta clara por la versatilidad, la identidad propia y el espíritu aventurero. Y lo hace manteniendo su esencia: fabricar motos con personalidad, diseñadas y ensambladas en España, con un enfoque honesto y práctico.

La incorporación del número 7 en su nueva gama simboliza la perfección, la suerte y la fuerza, según explican desde la marca. No es solo marketing: es un nuevo lenguaje visual que refuerza el carácter icónico de estos modelos.

Con la nuevas Xplora 557 y 707, Rieju entra con fuerza en el mundo del trail moderno y polivalente. Dos motos que combinan estilo, carácter, tecnología y una clara invitación: salir a descubrir el mundo, día tras día, con el poder del 7. Y ya tienen en camino la Aventura Rally 307.