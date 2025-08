KTM revoluciona el motocross con su gama SX 2026

Una vez más, KTM eleva el listón en el mundo del motocross. Con la presentación de su gama KTM SX 2026, la firma de Mattighofen demuestra que no se duerme en los laureles y vuelve a marcar el ritmo del sector. Esta nueva línea, que llegará a los concesionarios en agosto de 2025, no solo mantiene la esencia Ready to Race, sino que la amplifica con una combinación explosiva de tecnología, experiencia de competición y diseño agresivo.

La gama está compuesta por diez modelos, desde las pequeñas Sportminicycles para los más jóvenes, hasta las codiciadas monturas de dos y cuatro tiempos para adultos. En concreto, encontramos las KTM 50 SX, 50 SX Factory Edition, 65 SX y 85 SX como opciones de iniciación, y las KTM 125 SX, 250 SX, 300 SX (2T) junto a las 250 SX-F, 350 SX-F y 450 SX-F (4T) para los pilotos más exigentes.

Inspiración en el Mundial de Motocross

El desarrollo de los modelos SX y SX-F bebe directamente del éxito de KTM en las pistas. Las victorias en los campeonatos del mundo MXGP y MX2, gracias a las imbatibles 450 SX-F y 250 SX-F, han sido clave para perfilar cada detalle. Desde el comportamiento del chasis hasta la entrega de potencia, todo ha sido refinado para ofrecer al usuario final una experiencia que se asemeja más que nunca a la de un piloto oficial.

La electrónica es un apartado donde KTM no ha escatimado recursos. Los modelos para adultos equipan lo último en conectividad, permitiendo ajustes al milímetro mediante la unidad de conectividad Offroad opcional y la app KTMconnect. Control de tracción, mapeados del motor, reglaje de suspensiones... todo se puede adaptar desde el móvil para sacar el máximo partido en cada circuito o terreno.

Estética rompedora, ADN competitivo

A primera vista, la estética de las nuevas SX 2026 impone. El color naranja, insignia de la marca, toma el protagonismo con un chasis pintado en negro y toques morados en los spoilers del depósito y protectores de horquilla. El asiento negro remata un conjunto que transpira agresividad y rendimiento.

Los ingenieros también han puesto el foco en los detalles. El cierre del radiador se ha unificado y optimizado, y los modelos con inyección electrónica incluyen una tapa protectora para el sistema de cierre rápido del conducto de combustible, aumentando la durabilidad y facilitando el mantenimiento. Las versiones de 2 tiempos han mejorado la resistencia del cableado y su organización para un uso más exigente.

Pequeños grandes pilotos

La gama Sportminicycles demuestra el compromiso de KTM con el talento joven. La 50 SX, 65 SX y 85 SX no son simples juguetes: son herramientas de formación para futuros campeones. Este año se benefician de una nueva horquilla delantera WP XACT AER con mejor cartucho de aire y sellado, lo que mejora la amortiguación y el control. También adoptan soluciones de la gama adulta, como pletinas de dirección con el mismo formato y herramientas estándar, aportando mayor resistencia frente a la suciedad y el agua.

La KTM 65 SX da un salto en fiabilidad con un sistema de embrague rediseñado y mejoras en la ventilación de la válvula de escape. Por su parte, la 85 SX estrena una nueva palanca de freno trasero con dos longitudes ajustables, ideal para adaptar la ergonomía a jóvenes de diferentes tamaños.

Especial mención merece la KTM 50 SX Factory Edition, una moto que no esconde su ADN de carreras. Con decoración réplica del equipo Red Bull KTM Factory Racing y componentes de alto rendimiento, es la elección perfecta para quienes sueñan con banderas a cuadros desde la niñez.

El futuro ya está aquí

La gama 2026 no solo se anticipa a las nuevas normativas, con modelos adaptados a los límites de decibelios FIM, sino que también abre la puerta a un futuro donde cada piloto, sea cual sea su edad o nivel, pueda encontrar una moto a su medida. La combinación de materiales, diseño y experiencia de competición convierte a cada KTM SX en una declaración de intenciones.

Como resume Manfred Edlinger, jefe de desarrollo de motocross en KTM: “Toda la gama ha sido rediseñada, pero también hemos encontrado formas de reforzar las Sportminicycles porque sabemos que estos modelos tan especiales satisfarán al pequeño piloto más ambicioso y a su familia. Vuelve a agarrarte al manillar porque estamos deseando seguir subiendo el listón en el motocross”.

KTM reanuda la producción a pleno rendimiento

De hecho, KTM ha reanudado su producción con la gama Offroad, como se había anunciado, y continuará en las próximas semanas. Junto al segmento Offroad, KTM reanudará la producción de sus modelos de plataforma LC4, incluyendo la KTM 690 ENDURO R y la KTM 690 SMC R.

A través de un comunicado, Gottfried Neumeister, CEO de KTM AG, ha expresado su gratitud a toda la familia KTM: "Un agradecimiento especial a nuestros empleados, que han hecho posible este reinicio gracias a su enorme dedicación, flexibilidad y espíritu de equipo durante los últimos meses. Su compromiso durante una de las fases más difíciles ha sido - y sigue siendo - un factor clave de éxito para el futuro desarrollo de la compañía", dijo Neumeister. «La reanudación de la producción nos da la estabilidad que necesitamos para volver a centrarnos plenamente en la calidad, la proximidad al cliente y el desarrollo futuro".