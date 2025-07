El nuevo Citroën C5 Aircross refuerza sus virtudes y estrena motor eléctrico

Citroën sigue renovando su gama a buen ritmo y esta vez le toca el turno al C5 Aircross, que estrena segunda generación con importantes mejoras en diseño, tecnología, confort y motorizaciones. Entre las grandes novedades, destaca el estreno de una versión 100% eléctrica, el nuevo ë-C5 Aircross, con hasta 520 km de autonomía y una propuesta que busca combinar eficiencia, espacio y comodidad.

Construido sobre la nueva plataforma STLA Medium de Stellantis, el C5 Aircross crece en tamaño, hasta los 4,65 metros de largo y 1,90 metros de ancho, lo que se traduce en un habitáculo más amplio, especialmente en la segunda fila de asientos. El enfoque es claro: reforzar su vocación familiar sin renunciar a un estilo más aerodinámico, con líneas afinadas, una zaga rediseñada y un frontal con nuevo lenguaje luminoso.

Nuevo Citroën C5 Aircross / Citroën

En el interior, el concepto de C-Zen Lounge marca la pauta. Un ambiente relajado, pensado para el confort, que se apoya en unos asientos Advanced Comfort tipo sofá, una atmósfera tipo salón y una de las suspensiones más suaves de su categoría, gracias al sistema Citroën Advanced Comfort.

Tecnología a bordo

La presentación interior también sube de nivel con una nueva pantalla táctil Waterfall Display de alta definición colocada en cascada, muy bien integrada en el salpicadero rediseñado. A ello se suma un Head-Up Display extendido que proyecta más información útil al conductor sin necesidad de apartar la vista de la carretera.

Nuevo Citroën C5 Aircross / Citroën

En cuanto a ayudas a la conducción, el nuevo C5 Aircross incorpora lo último del grupo Stellantis. Entre los sistemas más destacados están el cambio de carril semiautomático, la detección de ángulo muerto de largo alcance, la alerta de tráfico cruzado trasero, el sistema VisioPark 360°, la cámara de atención al conductor o los nuevos faros Matrix LED. Además, el paquete Drive Assist 2.0 suma funcionalidades que refuerzan la seguridad y reducen el estrés al volante.

Gama multienergía

La apuesta por la electrificación es una de las grandes claves de esta generación. El nuevo C5 Aircross se ofrece con tres alternativas mecánicas. Por un lado, un motor híbrido convencional de 145 CV con cambio automático, que actúa como acceso a la gama electrificada.

Por otro, el nuevo ë-C5 Aircross Electric, con un propulsor de 210 CV y una autonomía homologada de hasta 520 km en ciclo combinado WLTP. Esta versión busca ofrecer una experiencia equilibrada en cuanto a potencia, eficiencia y facilidad de uso para el día a día.

Nuevo Citroën C5 Aircross / Citroën

Pero no acaba ahí: en 2026 llegarán dos novedades importantes. Una versión híbrida enchufable de 195 CV con mayor autonomía eléctrica, y una variante eléctrica más potente, con 230 CV y una autonomía de hasta 680 km.

Una gama con tres niveles y precios competitivos

El nuevo C5 Aircross se ofrece en tres acabados: You, Plus y Max, además de una versión Business enfocada al cliente profesional. En el caso del modelo híbrido de 145 CV, los precios parten de los 29.690 euros para el acabado You, mientras que los niveles Plus y Max suben a 32.790 y 35.790 euros, respectivamente.

Nuevo Citroën C5 Aircross / Citroën

Para el ë-C5 Aircross eléctrico, la versión de acceso parte de los 39.490 euros, con los acabados Plus y Max en 42.590 y 45.590 euros. Estos precios no incluyen ayudas ni descuentos, por lo que podrían mejorar con los planes actuales de incentivo a la compra de vehículos eléctricos.