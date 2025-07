¿Por qué en Japón los coches llevan una bengala junto al asiento del copiloto?

En mi último viaje a Japón, me encontré con algo que no esperaba: un coche accidentado en el arcén, rodeado de pequeñas bengalas encendidas. Pensé que se trataba de algo excepcional, pero cuando más tarde me senté en el Nissan Sakura y vi una bengala instalada junto al asiento del conductor, entendí que aquello no era casual.

En Japón, llevar una bengala de emergencia en el coche es obligatorio. Está ahí por si hay un accidente, una avería o incluso un pinchazo. Se coloca a al igual que en Europa utilizaríamos el triángulo de emergencia o las nuevas luces V16 .

La normativa de seguridad vial japonesa obliga a que todos los vehículos (salvo motos y remolques) estén equipados con un dispositivo luminoso de emergencia, y en la práctica eso significa una bengala. Viene de serie de fábrica en la mayoría de vehículos y sin ella el coche no pasa la inspección técnica periódica (shaken).

Recreación de un accidente señalizado con bengalas en Japón / Neomotor

Aunque también se permite el uso de triángulos reflectantes en caso de detenerse en autopistas o vías rápidas, no es obligatorio llevarlos en el coche. Es decir, la señalización con triángulo es obligatoria solo si ocurre una avería, pero no forma parte del equipamiento mínimo que exige la ley. Por eso, muchos conductores japoneses confían primero en la bengala, más rápida, más visible y más accesible.

Se trata de una bengala pirotécnica real, del tamaño de una linterna pequeña, que al activarse lanza una llama muy visible durante varios minutos. Sirve tanto para alertar a otros conductores como para ganar tiempo mientras se coloca otro dispositivo, si se tiene.

Este tipo de bengalas se popularizó originalmente para prevenir atropellos en pasos a nivel ferroviarios: si un coche quedaba bloqueado en las vías, la bengala alertaba al maquinista. Hoy, su uso se ha extendido a cualquier situación de riesgo.

Luces LED tipo V16

Japón también ha regulado en los últimos años el uso de luces LED tipo V16 como alternativa legal al triángulo tradicional. Son dispositivos que emiten destellos púrpuras visibles a 200 metros, y se conocen como luces de parada. Se aceptan legalmente, pero no son obligatorias.

Recreación de una persona señalizando con un accidente con bengalas / Neomotor

Aun así, la mayoría de conductores japoneses sigue confiando en la bengala pirotécnica, por su rapidez y por formar parte del coche desde el primer día. No hace falta buscarla en el maletero, no requiere baterías, y se enciende con sencillez.

¿Hay bengalas en otros países?

Aunque el uso de bengalas puede sonar anticuado o peligroso, no es algo exclusivo de Japón. En varias partes del mundo siguen siendo legales, e incluso obligatorias en ciertos contextos.

En Estados Unidos, la FMCSA (Federal Motor Carrier Safety Administration) exige que camiones y vehículos comerciales lleven bengalas pirotécnicas o líquidas como señal de emergencia. Deben encenderse al detener el vehículo y mantenerse activas mientras dure la parada. Recientemente, eso sí, las autoridades han propuesto eliminarlas de la normativa en favor de triángulos reflectantes.

Recreación de un accidente señalizado con bengalas en una ciudad de Japón / Neomotor

En Canadá, aunque no son habituales en coches particulares, las guías del Ministerio de Transporte de Ontario recomiendan el uso de bengalas en emergencias viales. Además, en sectores como el marítimo o el transporte comercial, las señales pirotécnicas siguen siendo un estándar legal.

En Australia, también se obliga a los vehículos pesados y los que transportan mercancías peligrosas a llevar bengalas o triángulos para señalizar detenciones. Su uso está regulado por estados y territorios, pero es una práctica activa.

¿Podría aplicarse este modelo en Europa?

Probablemente no. En Europa —y especialmente en España— sería impensable llevar un artefacto inflamable como sistema estándar. Por normativa, por cultura vial y por el riesgo que implica. Aquí apostamos por las luces V16 como solución moderna, segura y sin llama, aunque aún no son obligatorias en todos los vehículos.