El Audi A1 Allstreet se presenta con una pose interesante. Por un lado mantiene el alma de utilitario premium, pero por otro se viste de senderista de fin de semana. Y lo hace con una estética robusta, una altura ligeramente aumentada y el apellido “Allstreet”, que define este modelo con bastante precisión. Un coche de calle con ganas de comerse la ciudad, pero con botas para ir a sitios… que siguen teniendo asfalto.

Audi A1 Allstreet: un coche con ganas de comerse la ciudad / Raúl Rodríguez

Marca la diferencia

En esta ocasión hemos probado la versión 35 TFSI de 150 CV, el tope de la gama gasolina, que cuenta con un cambio S tronic de doble embrague. Un urban crossover de diseño aspiracional que pese a su actitud aventurera, no renuncia a la esencia de coche compacto ágil, dinámico y muy premium en sensaciones.

Parte de la base del A1 Sportback, pero se nota que ha querido marcar diferencias. La carrocería está cuatro centímetros más elevada respecto al suelo, lo cual no lo convierte en su SUV ni por asombro, pero sí que le da ese punto crossover que tanto engancha visualmente. Mide 4,06 metros de largo, por 1,75 de ancho y 1,48 de alto, con una batalla de 2.56 metros.

Lo más destacado son los pasos de rueda en plástico negro, el paragolpes con toques “off road” y unas barras de techo que, sinceramente, van más por estética que por funcionalidad. La parrilla “Singleframe” mantiene la identidad Audi, pero la rejilla tipo panal y los detalles en negro brillante le dan un aire más agresivo.

Audi A1 Allstreet: un coche con ganas de comerse la ciudad / Raúl Rodríguez

Pequeño pero cómodo

En su interior, la fórmula es conocida, pero efectiva ya que nos encontramos con pocas sorpresas. Cuenta con un diseño moderno, con líneas angulosas, buena integración del sistema multimedia y un salpicadero orientado hacia el conductor que refuerza el enfoque dinámico del modelo.

En cuanto al espacio, el A1 sigue siendo un coche urbano. Cuatro adultos pueden viajar con relativa comodidad, aunque en las plazas traseras el espacio para las piernas es justo. El maletero ofrece 335 litros, correcto.

Audi A1 Allstreet: un coche con ganas de comerse la ciudad / Raúl Rodríguez

Brilla cuando se le exige

Esta unidad cuenta con un motor 1.5 TFSI de 150 CV, que destaca por dos cosas. Por un lado su suavidad en el día a día, y su respuesta cuando se le exige. Tiene la tecnología de desconexión de cilindros, lo que ayuda a contener el consumo. Aunque no sea un coche para correr, su cero a cien en 7.7 segundos, y su elasticidad le permiten brillar en vías rápidas y tramos revirados.

El cambio S tronic de siete velocidades funciona con la precisión habitual de Audi. Cambios rápidos, sin tirones, y con un modo manual que responde razonablemente bien desde las levas que lleva tras el volante.

Audi A1 Allstreet: un coche con ganas de comerse la ciudad / Raúl Rodríguez

Es un coche perfecto para la ciudad, para el día a día. La dirección es ligera, y el tamaño del vehículo facilita las maniobras y los aparcamientos. Si hay un aspecto que no me agradó demasiado, fue la visibilidad trasera, que no es fina. En carretera se muestra como un vehículo con aplomo. El chasis es firme, y el coche circula con seguridad, incluso cuando mantenemos un ritmo alegre.

La suspensión es más firme de lo que cabría esperar de un vehículo con una altura aumentada. En ciudad notamos los baches y resaltes, aunque no es incómodo.

Audi A1 Allstreet: un coche con ganas de comerse la ciudad / Raúl Rodríguez

En resumen

El Audi A1 Allstreet 35 TFSI es el coche ideal para quien busca algo más que un simple utilitario, pero sin dar el salto a un SUV de verdad. Cuenta con un diseño atractivo, buena calidad interior y una mecánica solvente y refinada. Eso sí, hay que pagar por ello, y el precio es, posiblemente, la nota negativa de este vehículo. Compite con compactos con más espacio y polivalencia. Un vehículo para alguien que busca un coche urbano con carácter premium y estética crossover.