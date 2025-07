Crea tu propio Range Rover Sport con el programa SV Bespoke

El Range Rover Sport se une al programa SV Bespoke para ofrecer al cliente la posibilidad de adaptar el coche a sus gustos preferencias. Y no hablamos de un par de colores más o un acabado especial, es una personalización profunda y casi ilimitada.

Desde que el Range Rover SV estrenó este servicio en 2023, la demanda no ha parado de crecer. Muchos clientes quieren algo distinto porque buscan un coche que se adapte a su gusto con el mismo nivel de detalle que una prenda a medida o una casa diseñada desde cero.

Range Rover Sport SV 'Nocturne' / Range Rover

La paleta de personalización del programa SV Bespoke es ‘infinita’. Más de 230 colores disponibles de fábrica, con acabados brillantes, satinados o mate, a los que se suma la opción Match to Sample, que permite igualar prácticamente cualquier color que uno pueda imaginar.

Pero no es solo cuestión de pintura. El cliente puede configurar techo y retrovisores en contraste, añadir un capó de carbono expuesto, o aplicar un acabado cristalino con una capa de laca más gruesa y pulida a mano.

Si por fuera el Range Rover Sport SV Bespoke impresiona, por dentro es donde realmente se nota ese salto de calidad. Hay disponibles 15 colores interiores, con nombres tan poco habituales como Pimento, Brogue o Lunar, y con más de 1.500 combinaciones posibles sumando costuras en contraste, bordados especiales, mandos cerámicos, revestimientos a medida, inserciones metálicas... Así es difícil que hayan dos modelos iguales.

Range Rover Sport SV 'Nocturne' / Range Rover

Incluso la insignia de Range Rover puede personalizarse. Está compuesta por dos piezas y se puede elegir en hasta 22 combinaciones distintas usando metales preciosos o acabados exclusivos. Las llantas de 23 pulgadas tampoco se quedan fuera del catálogo de opciones, con nuevos tonos disponibles y hasta pinzas de freno en colores como Xenon Blue o Black Carbon.

Debut con el acabado ‘Nocturne’

Para estrenar este programa en el Sport, la marca ha presentado el primer modelo personalizado íntegramente por SV Bespoke. Se llama Nocturne y está inspirado en los cielos del Mediterráneo justo antes de anochecer. Su pintura Indigo Gloss, el techo en Narvik Black, el capó de fibra de carbono satinada y las llantas Champagne Gold componen una combinación poco habitual, pero muy bien resuelta.

Detalle del Range Rover Sport SV 'Nocturne' con su numeración / Range Rover

Dentro, se mantiene la coherencia cromática con un interior en Ebony y Lunar, costuras en tono Light Cloud y varios detalles en fibra de carbono forjada. No falta tampoco el toque de distinción que aportan los mandos cerámicos exclusivos de la gama SV. El coche se exhibe estos días en la Range Rover House de Miconos, un lugar tan selecto como el vehículo que lo protagoniza. Después, pasará directamente a una venta privada.

Personación en persona, o desde casa

Para dar forma a cada proyecto, la marca cuenta con varias Commissioning Suites, espacios donde el cliente puede sentarse con los diseñadores del programa SV Bespoke y perfilar cada detalle de su coche, desde los colores hasta los materiales. Hay salas de este tipo en Londres, Amberes o Dubái, y se prevé que la red se expanda próximamente por Europa, Asia y América del Norte. Eso sí, quien lo prefiera puede completar todo el proceso de forma virtual. Pero si uno tiene ocasión de vivirlo en persona, lo cierto es que vale la pena.

En palabras de Martin Limpert, director global de la marca, “este programa va más allá del producto. Es una forma de estrechar la relación con los clientes y de elevar la experiencia de tener un Range Rover”. No se trata solo de que el coche sea bonito o exclusivo, sino de que cada detalle tenga sentido para quien lo encarga. Que no sea uno más. Que no haya otro igual.