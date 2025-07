Klaus Zellmer, CEO de Skoda Auto: “No estoy a favor de retrasar el calendario sobre emisiones, pero sí de respetar las decisiones de los clientes”

Klaus Zellmer, que trabaja para el Grupo Volkswagen desde 1997, acaba de cumplir tres años al frente de Skoda a nivel mundial, y con él charlamos sobre el momento actual de la marca checa, sus planes de futuro y la situación del sector del automóvil en general, que el directivo alemán describe como “la más difícil de la historia”.

¿Cómo califica el primer semestre del año?

Muy positivamente. Hemos superado nuestro récord de ventas del año anterior, creciendo casi el 14% en los primeros seis meses, en comparación con 2024, gracias al impulso en Europa, pero también en otras partes del mundo, como India. En Europa somos ahora el número tres, tercera marca por detrás de Volkswagen y Toyota, lo cual nos enorgullece, especialmente si recordamos nuestra trayectoria desde 2022.

Entonces fuimos décimos, después pasamos al número siete y el año pasado acabamos cuartos. Y ahora, terceros. Estamos realmente orgullosos, pues queríamos lograrlo para finales de la década, y veremos si podemos mantener ese puesto, porque, de hecho, hemos alcanzado el límite de nuestra capacidad de producción. Ni en Mladá Boleslav, ni en Kvasiny, ni en Bratislava tenemos posibilidad de superar la capacidad de la planta sin grandes inversiones, de manera que estamos utilizando la capacidad al máximo. El siguiente paso que nos dará la oportunidad de seguir creciendo será el Epiq, que se producirá en España.

Klaus Zellmer, CEO de Skoda Auto / Ivo Hercik

Skoda cumple ahora 130 años. ¿Qué parte del espíritu de aquella época sigue vivo hoy en la marca? ¿Y qué hace atractiva a Skoda en la era de Tesla, Xiaomi o BYD?

Hay un dicho alemán que dice que estar orgulloso de tu tradición no significa entregar las cenizas, sino entregar el fuego. Hay que mantenerlo encendido, y hay que reinventarse constantemente como marca. Y aunque podemos estar orgullosos de lo sucedido durante 130 años, eso es el pasado. Lo más importante es mirar hacia el futuro y ver cómo nos mantenemos competitivos y relevantes, pero también fieles a la marca y a sus valores.

No se trata solo de funcionalidad, sino también de una excelente relación calidad-precio, y a nuestro público objetivo le ofrecemos un compañero ideal para los desafíos diarios y con un diseño brillante. Ya se ha visto el diseño moderno y sólido del Elroq y el Enyaq, y hemos renovado por completo nuestra identidad corporativa, nuestro logotipo y todos nuestros concesionarios. La marca se está volviendo más atractiva. Es muy interesante observar el valor de nuestra marca a lo largo de los últimos cinco años, pues el valor de Skoda ha aumentado un 41%, convirtiéndola en una firma más atractiva y con una mayor presencia.

Esto se correlaciona con nuestra trayectoria de crecimiento, que acabo de mencionar, al ser el tercer fabricante en Europa, y también con nuestros resultados financieros, que publicaremos el 28 de julio.

Necesitamos ser flexibles, para producir lo que los consumidores quieren, no lo que creemos que deberían comprar. Klaus Zellmer — CEO de Skoda Auto

Skoda cuenta con nombres tradicionales como Octavia, pero no sé cómo encajan estos coches en el futuro, porque ahora están lanzando nombres como Elroq, Enyaq y otros más. ¿Conservarán esos nombres mas clásicos en nuevos modelos?

En efecto, las incorporaciones más recientes a la familia de productos de Skoda estrenan nombres. Primero el Enyaq y el Enyaq Coupé, después el Elroq, luego el Epiq, más adelante el Vision 7S de 7 plazas… Usarán sus propios nombres, porque no queremos confundir a nuestros clientes. Y habrá coches muy diferentes de ahora en adelante, pues algún día deberemos tener una versión eléctrica del Octavia, por ejemplo.

Aún no hemos decidido el nombre de ese coche. Nos estamos tomando nuestro tiempo, pero en septiembre, en el IAA de Múnich, presentaremos un prototipo que muestra cómo podría ser el Octavia como vehículo eléctrico. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento, porque nuestros diseñadores han invertido mucho esfuerzo y valentía en ese coche. Valentía, porque habrá debate. Habrá algo de fricción y mucha energía en esa discusión, porque el coche va realmente más allá en nuestro diseño sólido y moderno que acabamos de presentar. Y esto es exactamente lo que se quiere hacer con un ‘concept car’: tantear el terreno.

Volviendo al tema del nombre, por ahora todos los coches nuevos tienen nuevas denominaciones, pero nuestra cartera no es tan amplia, y no nos estamos quedando sin creatividad ni nombres. De hecho, con el Epiq, mi equipo me dijo que si es un vehículo eléctrico de batería, empieza por E; si es un SUV, termina por Q. Y entonces me dijeron: “Hay un nombre que nos gusta bastante, E y Q, y se trata de Epiq". Dije: "¿Es broma? ¿Sigue disponible ese nombre? ¿Podemos usarlo?". Sí, podemos. Sí, adelante. Porque, en mi opinión, es un nombre maravilloso. Es corto, conciso, se asocia con algo. Así que funciona incluso sin el legado.

Volviendo a la pregunta de Tesla, BYD y todos los demás, creo que no se necesita necesariamente un legado, sino un buen modelo de negocio. Un buen modelo de negocio que cuide a los clientes. Nuestro modelo de negocio tiene mucho éxito, y no por nuestro legado, sino porque nos centramos en las preferencias y deseos de los clientes. Nunca hemos dicho que todo tiene que ser eléctrico, pero dijimos que, si traíamos un vehículo eléctrico de batería, debía ser un éxito. Y como sabrás, el vehículo eléctrico de batería más vendido en Europa en abril fue el Elroq.

Pero no lo imponemos, no obligamos a que todo sea vehículo eléctrico de batería. Si alguien tiene una barrera psicológica para adentrarse de lleno en los vehículos eléctricos de batería, puede comprar un Kodiaq o un Superb híbrido enchufable, u otra versión híbrida del Octavia. Porque intentamos que los consumidores elijan, ofreciendo opciones y respetando sus preferencias. Al mismo tiempo, por supuesto, nos enfrentamos al reto de cumplir con las normas de CO2, porque, al fin y al cabo, el cumplimiento de las normas está muy correlacionado con la proporción de vehículos eléctricos de batería que se venden.

Y cuando hablo de modelo de negocio, creo que uno de los principales impulsores de nuestro éxito es nuestra organización de concesionarios. Son personas que se involucran en el juego, que tienen un círculo de personas a las que cuidan: sus clientes. Es una interacción humana, y nos gusta ese toque humano en Skoda. Es genial tener a alguien ahí, que te mire a la cara, que atienda una pregunta, que me ayude a decidir cuál es el mejor coche para mí. Los coches ahora son tan complejos que siempre tienes preguntas, y creo que esto también forma parte de nuestro modelo de negocio, y ahí creemos tener una ventaja competitiva.

En Europa probablemente tengamos el entorno más competitivo de cara al futuro Klaus Zellmer — CEO de Skoda Auto

¿Eres partidario de ralentizar la transición a la electricidad? Porque antes el grupo Volkswagen tenía una política muy firme para impulsar esa transición, y posiblemente se haya ido demasiado rápido, pues ahora mismo las ventas de eléctricos son muy bajas en la mayoría de los países europeos, como Grecia o España. ¿Hay que retrasar ese calendario?

No, no estoy a favor de eso. Pero estoy a favor de respetar las decisiones de los clientes. Tenemos países en Europa con tantas ayudas disponibles, como Noruega, en los que más del 90% de vehículos son eléctricos de batería; pero los principales países europeos no tienen presupuesto para invertir tanto en promover coches que no son los preferidos de la gente. Y por eso el sistema no funciona. Lo que critico de la regulación del CO2 es, en primer lugar, que el enemigo del CO2 no es la tecnología. Tenemos que encontrar maneras de limitar o compensar el CO2, y no decirle a la gente qué hay que hacer para reducir las emisiones. Y esto ocurrió en mi país, Alemania, donde alguien dijo “este es el sistema de calefacción que ahora tendrán que comprar para reemplazar el viejo”, y logras exactamente lo contrario. Porque se genera ira, se genera sospecha y se genera un movimiento de oposición.

Necesitamos coches rentables. Necesitamos coches seguros, buenos, elegantes… Y necesitamos proporcionar infraestructura de recarga y precios de electricidad favorables. Y entonces la gente se cambiará a mejores vehículos eléctricos. Y tenemos que darles tiempo. Es su dinero el que invierten, y si quieres cambiar sus preferencias, necesitas dar dinero a esas personas, y esto está sucediendo en algunos países, pero en otros no. Esto se puede ver claramente en la proporción de matriculaciones de vehículos eléctricos de alta calidad.

Y no me malinterpreten, porque el futuro es eléctrico, ya que la propulsión electrificada es más eficiente. Un vehículo eléctrico tiene una eficiencia superior al 95% en la energía que se convierte en movilidad. Así que más del 95 % de la energía que se invierte se utiliza para el propósito del vehículo, mientras que en un motor de combustión interna, la energía que se convierte en movilidad es un poco más del 40%. Y eso en los motores de combustión interna más eficientes. En otras palabras, se desperdicia el 60% de la energía que gasta el coche.

Así pues, el futuro es eléctrico, pero el camino para diseñar esa transformación no lo dictan los gobiernos, ni los fabricantes, ni los grupos de presión, sino los consumidores. Eso no significa que no estemos cumpliendo nuestra tarea de reducir el CO2, pues tenemos que respetar el marco regulatorio. Y volviendo a la pregunta, ¿reduciremos el ritmo? La respuesta es que no queremos hacerlo, porque estamos totalmente comprometidos. El Elroq es un gran éxito, el Enyaq es un gran éxito y creo que el Epiq, que habla vuestro idioma, será un éxito en el mercado. Tengo mucha confianza en ese coche. Y también en el de siete plazas, que será nuestro buque insignia. Comparable al Kodiaq de siete plazas, pero eléctrico. Queremos vender la mayor cantidad posible, pero necesitamos ser flexibles, para producir lo que los consumidores quieren, no lo que creemos que deberían comprar.

Skoda tiene ya una amplia gama de coches eléctricos e híbridos enchufables, pero en muchos países, como España, Italia o Francia la mayor demanda se centra en híbridos convencionales. ¿Veremos en el futuro una gama de Skoda más completa en el campo de los motores híbridos?

Vamos a recuperar el híbrido enchufable en el Octavia, porque antes lo teníamos y lo dejamos en pausa. Con la EU7 lo tendremos. Y actualmente estamos desarrollando híbridos suaves. Y esto es lo que piden, especialmente en España. Porque para entrar en ciertas ciudades se necesitan estos sistemas híbridos suaves, y vamos a utilizar eso en los coches del segmento pequeño. Y es que cuando decimos que el futuro es eléctrico, en parte se trata de propulsores electrificados, para reutilizar la energía que se desperdicia al frenar, recargando la batería.

Esto es exactamente lo que España necesita, y Skoda está invirtiendo en tecnología híbrida. Creo que con las exigencias y los límites de CO2 que debemos alcanzar, en algún momento todos los coches serán electrificados, es decir, híbridos suaves, híbridos autorrecargables e híbridos enchufables, porque se reduce la cantidad de energía desperdiciada.

Estoy absolutamente convencido de que tendremos diferentes tipos de combustibles que reducirán las emisiones de CO2 Klaus Zellmer — CEO de Skoda Auto

Ahora mismo las factorías de Skoda trabajan a plena capacidad, pero si quieren ganar posiciones en el mercado, necesitan vender más coches.¿Consideran aumentar su capacidad con una nueva planta, ampliando alguna de las existentes o utilizando otras plantas del grupo? Me refiero a seguir el ejemplo del Epiq con otros modelos…

En efecto, la producción del Epiq en Navarra se añadirá a nuestra capacidad actual, pero, aparte de eso, no tenemos planes de expansión ni de utilizar otras fábricas. Y, por supuesto, también contamos con India, donde tenemos una estrategia de crecimiento diferente, ya que, como saben, el mercado europeo está estancado. De hecho, desde la pandemia del COVID se han perdido dos millones de coches nuevos al año.

El vehículo eléctrico de siete plazas también se producirá aquí, en Mladá Boleslav. Y en India acabamos de lanzar un coche muy importante, de menos de cuatro metros, una categoría que representa más del 50% de todos los coches vendidos en ese país. India tiene un gran potencial de crecimiento, y si tenemos el concepto y el modelo de negocio adecuados, hay margen para aumentar la capacidad de nuestra planta en Pune.

Klaus Zellmer, CEO de Skoda Auto / Skoda Auto

Podríamos ampliarla, pero también tenemos una planta adicional del mismo tamaño, pero vacía, de modo que, si fuera necesario, también podríamos aumentar la capacidad allí. Nuestra estrategia general es, como saben, ser número tres en Europa… pero llegar al número uno no es el objetivo correcto. No quiero depender más de Europa de lo que

dependemos actualmente, ya que representa más del 80% de nuestras ventas globales. Y no queremos apoyarnos solo en una pata. Necesitamos apoyarnos en una segunda pata, que es India y también los mercados de la ASEAN como Vietnam, donde acabamos de empezar a vender coches procedentes de India, en CKD; es decir, kits de coche que se ensamblan, pintan y venden en Vietnam. Pero hay más mercados en los que queremos penetrar en el futuro para ampliar nuestra presencia fuera de Europa y así equilibrar nuestro riesgo.

Y en ese sentido, tras fortalecerse tanto en Europa y apostar por India y otros países de Asia, ¿sería posible que en el futuro Skoda se expanda a otras grandes áreas como Sudamérica o África?

Es una buena pregunta. Pero cuando hablo de la segunda etapa, me refiero a India y la ASEAN, y también Oriente Medio. Tenemos algunas actividades de venta en África, principalmente en el norte, pero no planeamos ir más al sur. Y en Latinoamérica, ahora estamos completamente cubiertos por el grupo a través de Volkswagen y otras de sus marcas. Así que, para nosotros, el enfoque está en lo que mencioné: Europa, India, la ASEAN y Oriente Medio.

Volviendo al Epiq, has comentado que será un éxito rotundo. ¿Por qué lo crees?

En primer lugar, la lógica siempre es fuente de negocio, y la fuente de negocio para un fabricante de automóviles es como una pirámide. De manera que cuanto más barato sea el coche, mayor será tu potencial. Cuanto más caro sea el coche, menor será tu fuente de negocio. De ahí que si tomas el Enyaq, el Elroq y luego el Epiq, simplemente aspiras a una porción mucho mayor del mercado con un precio de unos 25.000 euros. Por eso estamos totalmente convencidos de que aspiramos a un público más amplio.

Al mismo tiempo, nos mantenemos fieles a una plataforma que ahora tiene mucho éxito: la MEB que usamos Volkswagen, Cupra y Skoda, tenemos. Según los últimos datos, siete de los diez vehículos eléctricos de batería más vendidos son coches del Grupo Volkswagen que emplean esa plataforma. Siete de diez. Lo bueno de estas plataformas es que son casi como un patinete, y permiten poner encima una carrocería que les diferencie claramente entre sí. Cuanto más se diferencien, mayor será su presencia en el mercado, y el Epiq será muy diferente de su hermano Volkswagen, el ID.2, y del Cupra Raval.

En otras palabras, un modelo de negocio probado, una plataforma probada, un diseño moderno y sólido… Por eso tenemos confianza en el Epiq, aunque luego tienes que demostrarlo, y ese es el siguiente paso.

Es la primera vez que Skoda fabrica un coche en España. ¿Podría el Epiq abrir la puerta a producir otro modelo de Skoda en el futuro en nuestro país?

España es muy atractiva por varias razones. En este caso particular, son las sinergias de todo el grupo uniéndose, con el Cupra, dos modelos de Volkswagen y el Skoda, y eso se traduce en mayor escala, menor inversión y personal con mucho talento y muy bien formado que puede trabajar en el coche. El gobierno español brindó mucho apoyo. Pero ese es el caso particular del Epiq, y ya veremos qué nos depara el futuro. No hay ningún plan por ahora. Pero, basándonos en los requisitos previos que llevaron a la decisión de fabricar esos cuatro coches en España, toca esperar a ver qué pasa.

En Europa somos ahora el número tres, tercera marca por detrás de Volkswagen y Toyota Klaus Zellmer — CEO de Skoda Auto

Hablemos de China. Siguen llegando nuevas marcas, y luego está el asunto de los aranceles impuestos por la UE a los eléctricos fabricados en ese país. ¿Cuál es su opinión?

China claramente tiene la misión de expandir su presencia global, porque tienen más capacidad de producción allí que la demanda de sus automóviles en el mercado chino. Por lo tanto, necesitan exportar. Ahora bien, el cierre del segundo mercado automovilístico más grande del mundo, Estados Unidos, significa que tienen que ir a otro lugar, donde haya buenos márgenes e infraestructura establecida, y vienen a Europa, lo cual es una lógica comercial que entendemos perfectamente. Pero, como todos sabemos, Europa está saturada en cuanto a ventas de coches nuevos, y no hay potencial de crecimiento.

Así que cualquier coche que vendan es un coche y un cliente que les quitan a los fabricantes establecidos. Y por eso las tendencias de aislamiento global y regional que observamos actualmente nos afectan tanto. Porque en nuestra región más importante, Europa, probablemente tengamos el entorno más competitivo de cara al futuro. Ahora, la Comisión Europea ha decidido sobre aranceles que no aprobamos, porque, al fin y al cabo, hay que ser competitivo. Aranceles que podrían darnos un pequeño respiro por ahora; pero con todas las inversiones que ya han anunciado los fabricantes chinos que vienen a Europa, los aranceles no ayudarán. Y entonces tendremos una competencia feroz. Y para esto es para lo que todos debemos estar preparados.

Klaus Zellmer, CEO de Skoda Auto / Skoda Auto

Pero no hay que perder el sueño por eso, y lo que necesitamos es ser aún más activos. Ya pasó hace mucho cuando se anunció la llegada de los fabricantes japoneses, y cuando luego se anunció la llegada de los fabricantes coreanos, lo que planteó una competencia feroz. Y ahora son los fabricantes chinos. Ya ha pasado antes. Pero, al final, el gran beneficio es para los consumidores, gracias a productos más competitivos, más opciones para elegir, mejores precios y soluciones más inteligentes. De forma que eso es lo que nos espera. Estamos en el mercado y necesitamos prevalecer; porque hay que prepararse… y luego ganar.

En todo caso, ¿cree que estamos viviendo el momento más difícil de la historia en el sector del automóvil?

Creo que sí. Y no hablaría de un momento, sino de una era. El momento es lo actual, lo que vivimos ahora mismo, pero estamos ya en la era de la transición desde una tecnología que hemos usado durante 100 años hacia la electrificación total, con todo lo que eso requiere. Es el mayor reto para la industria del automóvil, y definitivamente veremos en los próximos cinco años más cambios en toda esta industria que en los pasados 100.

¿Te atreves a pronosticar cómo será el sector dentro de 10 años?

En 2035, como dije antes, veremos que todos los sistemas de propulsión estarán electrificados, y solo espero una discusión más abierta sobre la tecnología, pues esa es la gran pregunta. Si aún tenemos motores de combustión, ¿con qué funcionarán? Los electrocombustibles, los biocombustibles y cualquier otra cosa que reduzca las emisiones de CO2 deberá poder ser instalada en los coches. Y este es uno de mis puntos críticos más importantes, que también planteé a la Comisión Europea, cuando estuve en Bruselas hace un par de semanas.

Porque en 2030, el parque automovilístico europeo será de unos 290 millones de vehículos, incluso si las ventas de vehículos eléctricos de batería se mantienen según lo previsto, y ahora vemos, de hecho, que esta tendencia se está ralentizando. Pero supongamos que se mantiene según lo previsto, y entonces un tercio de esos 290 millones no dejará huella local de CO2. Pero dos tercios de esos 290 millones de coches seguirán teniendo motor de combustión, y debemos permitir que esos coches, aproximadamente 200 millones, intenten encontrar maneras de reducir las emisiones de CO2, como los combustibles alternativos.

Mucha gente dice que eso es demasiado caro, pero estoy absolutamente convencido de que tendremos diferentes tipos de combustibles que reducirán las emisiones de CO2. Y veremos una revolución radical con la conducción autónoma, que se irá generalizando. Quizás no en el tráfico urbano ni todo el tiempo, pero en el tráfico de larga distancia tendrás la oportunidad de dejar que el coche se ocupe de cosas que nos gustan menos. Paradas y arranques, tráfico en autopistas, tráfico de larga distancia… Podrás leer o dormir, y el coche hará lo que tenga que hacer. Eso es lo que veo en el futuro.

En cuanto a los consumidores, hace cinco años todos decíamos que habría más coches compartidos y menos coches en propiedad, y eso no ha sucedido. La gente todavía considera su coche como algo que quiere controlar, porque prefieren saber dónde están sus gafas de sol o tener sintonizada su emisora de radio favorita, y no compartir el coche con alguien. Creo que el uso compartido no llegará como se predijo, y que lo sobreestimamos desde la industria. Pero lo que veremos es IA en el coche, aprovechando todo lo que el coche puede hacer. Recientemente vimos una proyección de Google, muy interesante, en la que básicamente tu coche es tu compañero.

Muchos grupos están preparando tecnología de hidrógeno, pero al Grupo Volkswagen no le entusiasma. ¿Qué opinas del hidrógeno como solución de movilidad?

El hidrógeno para la movilidad es definitivamente importante para los grandes buques, y potencialmente para los aviones. Para la movilidad individual, como los coches que fabricamos y vendemos, es menos atractivo. En algún momento hay que elegir si se va por ese camino o por otro, y hemos optado por la electrificación.

Desde mi punto de vista, el hidrógeno debe fabricarse, transportarse y llegar a las estaciones de repostaje de hidrógeno de forma segura. Debe mantenerse frío para que siga en estado líquido, a 263 grados bajo cero… Es complicado. Y no es reversible. Y aunque hemos visto coches de hidrógeno de varias marcas, es carísimo y no tan eficiente como si la energía se convirtiera directamente de una batería a una máquina eléctrica.