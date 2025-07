El auge de radares en España refuerza el papel de Coyote como copiloto inteligente

En un momento en que el número de radares en las carreteras españolas no deja de crecer —un 15,4% más en 2024, la subida más alta de los últimos cuatro años—, la empresa francesa Coyote refuerza su apuesta por convertirse en el copiloto digital de referencia. Lo combinando tecnología y comunidad, junto con la experiencia acumulada durante más de dos décadas en el ámbito de la seguridad vial.

Grégoire Destre, country manager de Coyote en España y Portugal, resume así la filosofía de la compañía: “Preservamos tu carné, tu bolsillo y tu vehículo. Evitamos multas absurdas y ayudamos a recuperar coches robados. Pero, sobre todo, ayudamos a conducir mejor”.

Grégoire Destre, country manager de Coyote en España y Portugal / Coyote

Y es que el IV Observatorio de Radares de Coyote, presentado este verano alimenta el debate sobre la eficacia, la intención y el impacto real del creciente control en carretera, poniendo sobre la mesa cifras reales. Según el estudio, España cuenta ya con 3.395 radares repartidos entre dispositivos fijos (2.341), de semáforo (566), de tramo (232) y de cinturón o móviles (256). La cifra ha aumentado en 454 unidades en solo un año, y supone un incremento acumulado del 28,9% desde 2021.

¿Dónde están? El 47% se encuentran en entornos urbanos, el 34% en carreteras secundarias y solo el 18% en autopistas. Una distribución que, en palabras de Destre, “tiene cierta lógica, porque es donde más accidentes se producen”, aunque también reconoce un desfase entre el ritmo de crecimiento de los radares y el descenso de la siniestralidad.

Señal de control de velocidad por radar / AEA

Lo más llamativo del informe es el creciente peso de los radares gestionados por Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, que ya representan el 51% del total y han crecido un 26,7% en un año, frente al 5,4% de los controlados por organismos de tráfico como la DGT, el Servei Català o Trafikoa.

“Cuando los radares dependen de la DGT o del Servei, su fin está claramente orientado a la seguridad vial”, señala Destre. “En el caso de los ayuntamientos, es comprensible que algunos conductores se pregunten cuál es el enfoque, sobre todo cuando el número de dispositivos crece con rapidez en entornos urbanos”.

Radares por comunidades: Cataluña y Andalucía, en cabeza

El informe permite también identificar el mapa autonómico del control de velocidad. Cataluña lidera con 902 radares, seguida por Andalucía (450) y Castilla y León (356). Madrid escala hasta la cuarta posición con 252, superando por primera vez al País Vasco.

Por provincias, Barcelona es con diferencia la más vigilada, con 618 radares (145 más que el año pasado), seguida de Madrid (252) y Girona (137). Baleares, Asturias y Cataluña son las regiones que más han incrementado su red de radares en este último año.

Radar de velocidad / Pere Durán

Este aumento de dispositivos también tiene una traducción directa para los usuarios de Coyote: de media, un conductor español se cruza con 87 radares fijos al mes. En Francia, la cifra baja a 81; en Italia se dispara hasta 155, y en Bélgica alcanza los 169.

Coyote te avisa con 30 km de ventaja

En este contexto, la tecnología de Coyote se presenta como un recurso especialmente útil. Su aplicación y dispositivos ofrecen alertas precisas, tanto visuales como sonoras, con hasta 30 km de antelación y cobertura de 15 tipos diferentes de incidencias: desde radares o límites de velocidad hasta objetos en la vía, bancos de niebla, accidentes o atascos.

La clave, según Destre, está en tres pilares: una interfaz sencilla y no intrusiva, una comunidad activa de 5 millones de conductores que generan avisos en tiempo real, y una base de datos oficial y legal, que se actualiza a diario con información de radares fijos, móviles, de tramo y de semáforo. “Lo más importante es que nuestros datos son anónimos y seguros. No vivimos de vender información privada como otros. Nosotros cobramos una suscripción porque nuestra prioridad es ayudarte a conducir mejor, no monetizar tus datos”, apunta el directivo.

Además, el sistema Coyote Secure, recientemente introducido en España, permite localizar y recuperar vehículos robados gracias a un servicio de rastreo propio, ampliando así su propuesta de valor más allá de los avisos de radar.

¿Más radares, menos muertes?

El informe también aporta cifras de contexto sobre siniestralidad: en 2024 se registraron 1.040 accidentes mortales en carretera, con un total de 1.154 fallecidos. La velocidad inadecuada estuvo presente en el 21% de estos siniestros. Y aunque las carreteras secundarias siguen siendo las más peligrosas (72% de las víctimas), los fallecidos en autopistas y autovías aumentaron un 7% respecto al año anterior.

Imagen de un radar de la Guardia Urbana / GUBBarcelona

Con estos datos sobre la mesa, Destre reconoce que “hay margen de mejora”, pero insiste en que el binomio radares + carnet por puntos ha logrado reducir la siniestralidad de forma clara en la última década. “Nos guste o no, es una combinación que funciona”, concluye.

Y ahí es donde entra Coyote: un asistente que no detecta radares —porque no está permitido—, pero sí los avisa de forma legal y fiable. No sustituye al navegador, pero lo complementa, y ayuda a centrar la atención en lo importante. Un copiloto digital que gana sentido en un país donde los radares no dejan de crecer.