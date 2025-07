¿Cómo puedo saber si tengo una multa de tráfico pendiente?

El verano es la época en la que hay más desplazamientos del año. El Gobierno prevé que haya 100 millones de largo trayecto. Las personas, con las altas temperaturas y para disfrutar de sus vacaciones, aprovechan para viajar o hacer alguna escapada a la playa o al pueblo. Con el ansia de llegar, a veces se incumplen algunas normas de tráfico y nos puede caer una sanción. Descubre cómo lo puedes saber.

Las multas forman parte de la vida de un conductor, porque en algunas ocasiones puede haber un despiste. La Dirección General de Tráfico las notifica con cartas, pero puede ser que no sepas si hay alguna sanción a tu nombre en la base de datos. Las infracciones de tráfico las puedes mirar por internet, pero ¿cómo se hace?

Policía poniendo una multa / Freepik

Las multas más comunes que pone la Guardia Civil en verano

Con el calor extremo, hay algunas normas que se pueden incumplir cuando estás circulando con tu vehículo. Aunque algunas reglas no estén escritas, como que está prohibido conducir sin camiseta o con chanclas, porque puede ser muy peligroso. Conducir sin camiseta tiene varios peligros, porque con la fricción del cinturón con la piel puede ser muy molesto y además con las altas temperaturas, el interior del coche se calienta y puede estar muy caliente. Esta sanción depende de la interpretación del agente, pero la multa puede oscilar entre los 80 y 200 euros, con la retirada incluso de tres puntos del carnet.

Circular descalzo o con chanclas también puede ser muy temerario, porque el pie puede resbalarse y hacer que sueltes el pedal. En este caso las multas son de 80 euros y puede hacerse con pronto pago, pagar el 50% de la sanción, unos 40 euros. Lo más recomendable es utilizar calzados cómodos, seguros y que sujete el pie correctamente, mientras vas al volante.

Las multas por conducir con chanclas / Skoda AMS Conde

También debes de tener mucho cuidado con las colillas y el teléfono móvil al volante. En el Reglamento General de Circulación no aparece especificado que esté prohibido fumar en el coche, pero si supone una distracción, un agente de tráfico lo considerará como un peligro. Esto hará que te multen con unos 200 euros, pero todo depende de la gravedad. Si tiras las colillas del cigarrillo por la ventana, te sancionarán con 500 euros y 6 puntos en el carnet. La DGT también multa a los conductores que circulen con el teléfono móvil en la mano con 200 euros y 6 puntos en el carnet de conducir, porque es una infracción grave.

Así es cómo puedes saber si tienes una multa de tráfico

La Dirección General de Tráfico facilita la consulta de las sanciones de manera rápida y gratuita a través de 4 formas. Debes recordar también que si no das tus datos a la DGT o no actualizas un cambio de domicilio, no quedas exento de pagar una multa. Desde el año 2009, todas las notificaciones de infracciones se publican a través del TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico de la Dirección General de Tráfico) y se dan por notificadas aunque no lleguen a tu domicilio. Con estos 4 procedimientos podrás saber si tienes una multa de tráfico:

Un control de tráfico de los Mossos d'Esquadra en Les Garrigues / ACN / XAVIER PI