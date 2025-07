¿Buscas repuestos para tu coche? Estas son las opciones que tienes

Uno de los grandes problemas que tiene la industria automotriz y la seguridad vial en toda su historia ha sido la falsificación de piezas y repuestos. Esta problemática ha ido creciendo con el auge de las compras por internet y está alcanzando unas cotas nunca antes vistas.

En el caso de España es realmente preocupante, ya que es el cuarto productor de componentes de automoción de Europa con más de 1.000 empresas dedicadas a esta actividad que emplean a cerca de 340.000 personas. Por ello, si estás buscando piezas de repuesto para tu vehículo, te traemos las dos principales opciones que tienes para poder hacerte con ellas.

Repuestos nuevos

Obviamente, la principal ventaja de apostar por este tipo de recambios para el coche es que son totalmente nuevos y a estrenar. La desventaja es que suelen ser piezas más caras, pero el gasto merece la pena cuando se trata de ciertos componentes.

Los expertos recomiendan apostar por recambios nuevos para el coche cuando se trate de piezas de desgaste. Es decir, desde las pastillas de freno hasta los rodamientos, las cadenas o correas de distribución, los filtros, el embrague... En estos casos, siempre es mejor y más seguro comprar piezas nuevas.

En los desguaces puedes encontrar muchas piezas que pueden servir en tu vehículo / Archivo

Recambios de segunda mano o desguace

Como es lógico, los repuestos de segunda mano llaman más la atención a los compradores por su precio ya que, a veces, estas piezas pueden ser incluso un 70% más baratas que sus homólogas nuevas.

Eso sí, la mejor manera de asegurarse que la pieza está en buenas condiciones es optar por un vendedor autorizado o un desguace dentro de la red de Centros de Tratamiento de Vehículos. Y es que entre las desventajas de comprar recambios de segunda mano para el coche está el riesgo de caer en la compra de una pieza mal revisada, falsa, o en mal estado que, encima, no cuente con garantía.

Algunas de las piezas ideales para comprar de segunda mano son, según la Red de Desguaces Online de España, el volante (siempre con una revisión exhaustiva de que es el modelo que corresponde), el motor (con el mismo cuidado) y elementos de la carrocería, faros, el parachoques o partes del interior. Los elementos de seguridad, por lo general, es mejor comprarlos nuevos.

Evitar las falsificaciones

Si eres de los que no está dispuesto a pagar por un repuesto nuevo pero no terminas de fiarte de las ofertas de segunda mano, siempre puedes guiarte por estos dos consejos para asegurarte de que una pieza no es una falsificación:

Fíjate en si la pieza cuenta con sellos especiales o marcas que determinen que no ha sido utilizada antes o que el uso ha sido mínimo (si se trata de una de segunda mano).

Observa si cuenta con un número único, parecido al número de bastidor que llevan los coches, para saber de dónde viene y asegurarte de que sea auténtico.