Carriles exprés: ¿sabes qué son y cómo funcionan?

Los carriles por los que pueden circular sólo vehículos con más de un ocupante, nacieron en Estados Unidos en los años 70, cuando se pusieron en marcha las primeras líneas de autobuses exprés que tenían la ventaja de circular por vías exclusivas. Este modelo en las carreteras llegó a España en los años 90, siendo la pionera en Europa.

Según un reportaje de la Dirección General de Tráfico, el primer carril Bus-VAO de nuestro país fue en la A-6, que es una carretera que une varios municipios de la periferia de Madrid con el intercambiador de Moncloa. En la actualidad, esta autovía se considera un ejemplo a nivel europeo.

Carril bus-VAO en Andalucía / DGT

¿Por qué los carriles exprés?

En nuestro país, los carriles de alta ocupación (VAO) o exprés no están tan extendidos como en otros países, pero se pueden encontrar en las entradas y salidas de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Los objetivos de estos carriles son reducir la congestión de vehículos y mejorar la fluidez del tráfico en zonas en las que suele haber muchos, es decir, que no haya atascos o grandes retenciones, y fomentar el uso compartido de vehículos y el transporte público.

A partir de este mes de julio podemos ver por la carretera las nuevas señales, ya que la Dirección General de Tráfico estrena un catálogo más actualizado. Una de estas señales es la S-51b, que marca un carril reservado para vehículos con alta ocupación. Utilizar uno de estos carriles sin cumplir las condiciones que te dice, está considerado una infracción y las multas son de 200 euros. También tienes que tener en cuenta, que la DGT permite circular por estos carriles a taxis, vehículos de emergencia en servicio, y los que luzcan la etiqueta medioambiental cero.

La señal S-51b / DGT

La experiencia de los carriles exprés en Francia… y cómo van en España

Esta idea de reservar un carril a los vehículos que transportan más personas hasta el centro de la ciudad no se empezó a aplicar en Francia hasta 2020, pero desde marzo de este año es el modelo por el que están apostando. París ha decidido que su carril izquierdo de casi toda su vía de circunvalación, sea para los conductores que no viajan solos. Este cambio se aplica sólo durante las horas punta de los días laborables. En los Juegos Olímpicos del pasado agosto, se vieron las ventajas de estos carriles exprés, ya que se empleó este mismo sistema para desplazar a los atletas olímpicos.

Como hemos dicho, el objetivo principal de estos carriles es para ahorrar tiempo. Según Indalecio Candel, jefe de Área de Gestión de la Movilidad en la DGT, “La A-6 se construyó para fomentar el uso del transporte público y mejorar los tiempos de las frecuencias de autobuses. Y ese fue su éxito”.

Además, introduciendo estos modelos de movilidad, puede suponer nuevos retos, como reforzar el transporte público o quitarnos el llamado ‘síndrome de la tienda vacía’. Esto consiste en que un carril de alta ocupación en el que no hay vehículos da la imagen de un mal servicio. Este síndrome tiene efecto llamada y es bautizado así, porque los consumidores no se suelen animar a entrar a los negocios donde no hay clientes, porque si lo ves vacío dudas de su calidad.