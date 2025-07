Esto es lo que dice un experto para evitar que te estafen al repostar tu vehículo

Llega el verano, época con más desplazamientos de todo el año. La gente coge el coche para hacer una escapada o un viaje a la playa, al pueblo o a la montaña, y lo primero que hace es ir a una gasolinera para llenar el tanque. Repostar combustible es una acción que también hacen las personas prácticamente cada semana, y tienes que tener cuidado con muchas estafas que te pueden costar mucho dinero.

Los precios del combustible, casi siempre al alza, provocan que los conductores busquen puntos de venta donde el repostaje sea algo más barato, como en las ‘low cost’ o en otras estaciones que no pertenecen a las grandes compañías del sector. Además, dos de los grandes problemas son la venta de combustible adulterado y que te estafen echando menos gasolina de la que te pone que has echado.

Cuidado con las estafas cuando echas combustible al coche / Freepik

Consejos para ahorrar dinero echando gasolina

Como hemos dicho y habrás podido comprobar, el precio del combustible es alto. Algunos consejos para ahorrar gasolina pueden ser: Planificar tu viaje correctamente, para no recorrer más distancia. Revisar el estado del vehículo, para realizar el trayecto sin problemas y que no tengas ninguna avería o imprevisto. No tener prisa en llegar, porque conducir a más velocidad, hará que gastes más combustible. Además tienes que tener en cuenta que exceder el límite de velocidad puede ser un riesgo y una multa para ti.

La Dirección General de Tráfico también aconseja que circular con un vehículo muy cargado requiere más esfuerzo del motor para moverse y por eso consume más combustible. Además hay que tener cuidado porque si utilizas el móvil mientras repostas, te pueden multar con 100 euros.

Te pueden multar si utilizas el móvil mientras repostas / Freepik

Así es cómo puedes evitar que te estafen al repostar tu vehículo

En las gasolineras, te pueden estafar con combustible mezclado con alquitrán, agua, aceite u otros productos más sofisticados, o echando menos gasolina de la que en realidad te pone que has echado. Joseba Barrenengoa, experto en gasolineras explica en el podcast ‘Al Corte’: “50 litros, tenemos el pleno convencimiento de que nos han echado 50 litros. Y si nos han echado 45. Aquí si que viene la estafa. Es importante cuanto tengamos dudas, hay un elemento que se llama la probeta, que está a disposición de todos los clientes para poderla hacer”.

Joseba señala que en todas las gasolineras hay una probeta que “es un matraz de cristal con un cuello donde mide 10 litros. La probeta es obligatoria en el momento que tú lo pides que te lo haga, y te lo tiene que hacer en la pistola donde tú has repostado, no irse a otra. Igual esta la tiene manipulada y aquella no. Y te lo tiene que hacer en el acto. Si coincide perfecto, pero si estás por debajo, tienes que poner una denuncia, entra una inspección”.