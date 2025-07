Zero Motorcycles, referente global en motocicletas eléctricas, ha anunciado la ampliación de su campaña promocional Go Electric, una propuesta con la que refuerza su compromiso con la movilidad sostenible y que permite acceder a sus modelos más emblemáticos con hasta 5.000 euros de descuento.

Zero Motorcycles redobla su apuesta por la movilidad eléctrica / Zero

Hasta el próximo 31 de julio, la promoción incluye jugosos descuentos directos en modelos de los años 2022, 2023 y 2024. Pero la marca de Santa Cruz (California) no se detiene ahí: del 1 de agosto al 30 de septiembre, los incentivos continuarán para una selección de modelos eléctricos de altas prestaciones.

En concreto, las Zero DS, DSR, S, SR, SR/F y SR/S de 2022 contarán con rebajas de hasta 5.000 euros, también los modelos de 2023 se benefician de esta campaña mientras que las versiones de 2024 podrán adquirirse con hasta 3.000 euros de descuento. Entre ellas destacan la Zero DSR/X, considerada la adventure eléctrica más avanzada del momento, y la Zero S, una naked accesible con carnet A1 o B (con tres años de antigüedad) y una excelente puerta de entrada al universo Zero.

“Go Electric es más que una promoción: es una invitación para quienes están a punto de dar el salto a la moto eléctrica. Nunca ha sido tan accesible disfrutar de las prestaciones y la fiabilidad de una Zero”, asegura Aniol Canet, Country Manager de Zero Motorcycles para España y Portugal.

Esta extensión de la campaña llega en un momento clave para la movilidad eléctrica, donde el cambio hacia energías limpias empieza a ser una prioridad no solo ecológica sino también económica. La propuesta de Zero busca facilitar ese tránsito ofreciendo tecnología de vanguardia, rendimiento deportivo y una experiencia de conducción única… en completo silencio.