BYD suma al Plan MOVES el descuento por certificados energéticos para ofrecer mejores precios

El precio de un coche eléctrico sigue siendo uno de los principales frenos para muchos compradores. Por eso, cada descuento es bienvenido. A las ayudas del Plan MOVES III y la deducción del 15% en el IRPF, ahora se suma un nuevo aliado: los Certificados de Ahorro Energético (CAEs). Y marcas como BYD ya los están utilizando para ofrecer descuentos directos en el concesionario.

La firma china, especializada en vehículos eléctricos, ha puesto en marcha este nuevo incentivo en España con un ahorro de 950 euros que se aplica directamente en el momento de la compra. Y lo mejor: es compatible con el MOVES III y con cualquier otra promoción comercial.

BYD Seal U / BYD

Pero ¿qué son realmente los CAEs? ¿Quién puede acceder a ellos? ¿Y por qué empiezan a aparecer en los catálogos de más fabricantes?

¿Qué son los Certificados de Ahorro Energético (CAEs)?

Los CAEs son una herramienta oficial impulsada por el Gobierno español que permite cuantificar y monetizar actuaciones que reduzcan el consumo energético. En el sector del automóvil, esto se traduce en un incentivo para quien sustituya un coche de combustión por uno 100% eléctrico.

El sistema parte de una lógica sencilla: si un conductor cambia su viejo coche de gasolina o diésel por un eléctrico, está ahorrando energía y reduciendo emisiones. Ese ahorro se mide en kilovatios hora y se transforma en un certificado. Las empresas energéticas, obligadas por ley a invertir en eficiencia, compran esos certificados en lugar de pagar multas. El resultado: el ciudadano recibe un descuento económico directo.

BYD Seal / BYD

Lo interesante es que los CAEs no son una subvención pública, por lo que no dependen de presupuestos limitados como el Plan MOVES. Y al no ser una ayuda estatal, no tributan en la Renta como ganancia patrimonial (al menos por ahora). De hecho, no hay que solicitarlos después de la compra ni esperar meses para cobrarlos: en marcas como BYD se aplican al momento, sin papeleos para el cliente.

¿Cómo se consigue el descuento con los CAEs?

En el caso de BYD, el funcionamiento es bastante claro. El cliente que compra uno de sus modelos 100% eléctricos y entrega un vehículo antiguo de combustión (que haya sido suyo durante al menos un año), puede acogerse al programa de CAEs. No importa si el coche viejo se lleva al desguace o se vende a otra persona, siempre que salga de circulación.

La marca ha firmado un acuerdo con Iberdrola para gestionar todo el proceso y adelantar directamente los 950 euros de descuento, que se descuentan en el momento de formalizar la compra. El comprador sólo debe aportar algunos documentos como la ficha técnica del coche antiguo, el justificante de propiedad, la factura del nuevo coche y una simple declaración responsable. Todo se tramita a través de una plataforma online y se firma en el concesionario.

BYD Atto 2 / BYD

Este procedimiento permite que el ahorro sea real, tangible y sin burocracia adicional para el comprador, al contrario de lo que ocurre con el Plan MOVES III, cuya tramitación puede demorarse meses o incluso más de un año dependiendo de la comunidad autónoma.

Qué coches BYD se benefician del descuento

Todos los modelos 100% eléctricos de la gama BYD son válidos para acogerse al programa de CAEs. Con los 950 euros de rebaja adicional, el precio final se reduce aún más si se suma al MOVES III y a las promociones propias de la marca.

Por ejemplo, con todos los descuentos combinados, un BYD Dolphin Surf puede adquirirse desde 10.830 euros, y un ATTO 3 desde 26.040 euros. Incluso en gamas más altas como el BYD Seal U o el Sealion 7, el incentivo extra puede marcar la diferencia para cerrar la compra.

BYD Sealion 7 / BYD

Una de las grandes ventajas de los CAEs es que no compiten con otras ayudas, sino que las complementan. Además, al ser un sistema promovido por las compañías energéticas y no por los fondos públicos, no se agotan ni dependen de convocatorias regionales. Esto les da continuidad y agilidad, dos aspectos clave para no frenar la decisión de compra.