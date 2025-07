Después de varios años explorando y desarrollando la propulsión por hidrógeno en su gama de vehículos comerciales, Stellantis ha decidido echar el freno. El grupo ha anunciado oficialmente la cancelación de su programa de pila de combustible, que incluía versiones de hidrógeno para sus furgonetas medianas y grandes. Según la compañía: “el mercado del hidrógeno sigue siendo un segmento de nicho, sin perspectivas de sostenibilidad económica a medio plazo”.

La producción en serie, que iba a arrancar este verano en las plantas de Hordain (Francia) y Gliwice (Polonia), queda por tanto anulada. La decisión se basa, principalmente, en tres obstáculos: la escasa infraestructura de repostaje, el alto coste de desarrollo y la falta de incentivos suficientes para animar la compra por parte de los clientes profesionales. Stellantis ya ha comunicado que redirigirá los recursos a otros proyectos de electrificación, aunque mantiene conversaciones con sus socios para valorar el futuro de Symbio, la empresa especializada en pila de combustible en la que participa junto a Faurecia y Michelin.

Stellantis cancela su programa de hidrógeno en vehículos comerciales / Stellantis

Stellantis nunca apostó por el hidrógeno en turismos, sino en vehículos comerciales, donde la autonomía y el tiempo de repostaje son más críticos para flotas. Y aunque su retirada es significativa, no implica una renuncia general a las tecnologías alternativas. El grupo mantiene una ofensiva sólida en eléctricos e híbridos enchufables tanto en turismos como en comerciales ligeros.

La salida de Stellantis tampoco significa que el hidrógeno haya quedado descartado en la automoción. Hay fabricantes que, pese a las dificultades, continúan desarrollando esta tecnología en turismos. Pero a estas alturas de 2025, los números hablan por sí solos.

El coche de hidrógeno, una rareza en Europa

Hoy por hoy, solo Toyota y Hyundai comercializan turismos de hidrógeno en Europa de forma estable. En España, la oferta se limita a dos modelos: el Toyota Mirai y el Hyundai Nexo. Las cifras de ventas son mínimas. En todo 2024 se matricularon 62 unidades en el país, y en lo que va de 2025 solo un coche de hidrógeno ha sido registrado. En Europa, el parque total apenas supera los 6.000 vehículos, una gota en el océano si se compara con los millones de eléctricos a batería.

Otros fabricantes mantienen programas piloto o desarrollos experimentales. BMW ha probado una flota del iX5 Hydrogen, aunque no lo comercializa todavía. Honda ha anunciado una versión de pila de combustible del CR-V para algunos mercados. Mercedes-Benz y Volkswagen han dado ya por cerrada esta vía en turismos, centrando sus esfuerzos en baterías eléctricas.

Stellantis cancela su programa de hidrógeno en vehículos comerciales / Stellantis

El principal freno para el coche de hidrógeno es la falta de infraestructura. En España apenas hay una docena de hidrogeneras, y solo unas pocas están abiertas al público. Sin puntos de recarga accesibles, el usuario no puede usar el coche con normalidad. Es un círculo vicioso: no se instalan hidrogeneras porque no hay coches, y no se venden coches porque no hay dónde repostarlos.

El segundo problema es el precio. Un Toyota Mirai o un Hyundai Nexo ronda los 70.000 euros, muy por encima de un eléctrico convencional. Además, el combustible tampoco es barato: un kilo de hidrógeno cuesta unos 10 euros, y el consumo medio ronda los 8 euros cada 100 km, una cifra comparable al diésel pero mucho mayor que la de un coche eléctrico que se carga en casa.

Tampoco ayuda la eficiencia energética. Para obtener electricidad desde hidrógeno hace falta un proceso que desperdicia buena parte de la energía renovable inicial, algo que no ocurre con los eléctricos a batería. Por eso muchos expertos recomiendan reservar el hidrógeno para sectores más difíciles de electrificar, como el transporte pesado, la aviación o la industria.

A pesar de todo, la tecnología tiene puntos a favor. El hidrógeno ofrece autonomías largas (600-700 km) y tiempos de recarga muy cortos (3-5 minutos), algo muy valorado por quienes hacen muchos kilómetros o no pueden permitirse esperas prolongadas. También es una tecnología de cero emisiones en uso, siempre que se utilice hidrógeno verde, y el comportamiento en carretera es similar al de un coche eléctrico, con aceleración suave y conducción silenciosa. Pero de momento, todo esto no basta para convencer al mercado. La oferta de modelos es escasa, el precio elevado y la infraestructura muy limitada. Los consumidores siguen optando, de forma masiva, por los eléctricos a batería.

¿Y en el futuro?

La Unión Europea ha marcado como objetivo tener hidrogeneras cada 200 km en los principales ejes para 2030. España, por su parte, contempla llegar a 100-150 estaciones en su Hoja de Ruta del Hidrógeno. Si estas promesas se cumplen, el escenario podría cambiar. Toyota, por ejemplo, ya trabaja en una tercera generación de pila de combustible más compacta y eficiente para 2026, mientras Hyundai mantiene en su hoja de ruta futuras versiones del Nexo.

Stellantis cancela su programa de hidrógeno en vehículos comerciales / Stellantis

Lo más probable es que, durante el resto de la década, el hidrógeno siga siendo una solución de nicho, con protagonismo en vehículos comerciales y pesados. En los turismos, su futuro dependerá de cómo evolucione el precio del hidrógeno renovable, la expansión de infraestructuras y los avances tecnológicos.

Por ahora, la retirada de Stellantis no marca el final del hidrógeno en la automoción, pero sí confirma que, a día de hoy, no es una opción viable para el gran público.