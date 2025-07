BMW R 12 G/S, el regreso del espíritu trail más auténtico

BMW ha decidido volver a sus raíces, pero con el firme propósito de no quedarse atrapado en la nostalgia. La nueva BMW R 12 G/S no es un simple homenaje a la icónica R 80 G/S, sino una interpretación moderna y purista de lo que debe ser una trail auténtica. Una moto que no necesita grandes alardes tecnológicos para prometer sensaciones, pero que los tiene todos para que la experiencia sea total.

Inspirada en la estética clásica que marcó una época, la R 12 G/S apuesta por un diseño limpio, equilibrado y funcional. Llantas de radios cruzados, depósito esculpido de acero, guardabarros elevado, faro redondo LED y un asiento plano que invita a conducirla también de pie. La línea es inconfundible, y en color blanco luminoso con asiento rojo, es imposible no pensar en el modelo que en 1980 dio forma a un nuevo segmento: el de las maxitrail.

Confianza desde el primer metro

Pero aquí no hay lugar para la nostalgia vacía. Todo lo que se ve y se toca responde a un propósito: el chasis de acero tubular, el basculante Paralever y la horquilla invertida regulable conforman un conjunto robusto, con geometría pensada para lo marrón y lo negro. La rueda delantera de 21 pulgadas, el largo recorrido de suspensión (210 mm delante y 200 mm detrás) y una distancia libre al suelo de hasta 255 mm con el paquete Enduro Pro, confirman sus intenciones. Esta no es una moto que solo posa para la foto.

El motor bóxer de 1.170 cc refrigerado por aire y aceite es otra declaración de principios. Rinde 109 CV a 7.000 rpm y 115 Nm a 6.500 rpm, y lo hace con un empuje lleno desde abajo, una respuesta directa y un sonido gutural que pone los pelos de punta desde el primer giro de gas. En combinación con una caja de cambios de seis velocidades —que puede incorporar el Shift Assistant Pro opcional para cambiar sin embrague— y la habitual transmisión por cardán, el resultado es una moto sólida, de las que transmiten confianza desde el primer metro.

Diferentes modos

Sobre el terreno, la R 12 G/S se mueve con solvencia. El modo Enduro suaviza la entrega y deja hacer a la moto cuando el terreno se complica. Y si se monta el modo Enduro Pro, entonces es cuando se desata todo su potencial off-road, con ABS parcialmente desconectado, control de tracción limitado y una electrónica que acompaña sin molestar. Rain y Road completan la oferta de modos de conducción, todos ajustables y con asistencia como el DTC o el MSR, que evitan sustos tanto al acelerar como al soltar gas bruscamente.

La ergonomía también está muy bien resuelta. La posición del manillar, la forma del depósito, las estriberas de enduro con pinchos y los distintos tipos de asiento (individual, biplaza o Rallye) permiten ajustar la moto al gusto del piloto. El asiento plano de serie, a 860 mm de altura, facilita la conducción de pie, mientras que los múltiples puntos de anclaje para equipaje anticipan viajes con sabor a aventura.

En el puesto de conducción, BMW ha optado por una instrumentación redonda analógica, que puede complementarse con una pantalla micro-TFT opcional para los más conectados. De serie, también encontramos iluminación LED completa, Keyless Ride, y la llamada de emergencia eCall, muy valorada en España.

Herencia y carácter

Una trail como esta se disfruta en todos los escenarios. En carretera ofrece una conducción aplomada y predecible, ideal para largas etapas. En pista sorprende por su agilidad, estabilidad y tracción. Es una moto que, pese a sus dimensiones, invita a jugar, a dejarse llevar por el instinto. Y ese es quizá su mayor logro: recuperar el sabor original del trail sin renunciar a nada.

La nueva R12 G/S está disponible en color negro noche mate con asiento negro (versión básica), blanco luminoso con asiento rojo (opcional) y Opción 719 Aragonita con acabado Arena mate, rojo Racing y gris mineral (detalles exclusivos y asiento tricolor). Y el precio se sitúa en 17.830 euros de la versión base.

Con todo, la BMW R 12 G/S es más que una trail. Es una moto con herencia y con carácter. Una compañera ideal para quien quiera sentir el camino, ensuciarse de polvo y disfrutar de cada curva con el pecho lleno de sensaciones. El trail más evocador, vuelto a nacer.