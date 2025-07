Mucho cuidado con estas sustancias: esto es lo que revisará la DGT esta semana

Llega el verano. El momento perfecto del año en el que la gente coge el coche, y sale de vacaciones a la playa o a su pueblo para descansar. El Gobierno prevé más de 100 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Con el coche, hay que estar atento a todo y extremar precauciones.

En el periodo estival solemos salir más, estar fuera de casa, y esto se puede traducir en momentos en los que puedes consumir alcohol o incluso drogas. En 2023, 246 personas fallecieron en siniestros de tráfico donde el alcohol fue un factor recurrente. Esto representa el 26% de los fallecidos.

Consejos para evitar accidentes en verano

9 de cada 10 personas en el periodo estival utilizan el coche para viajar en verano en España. Esto puede derivar en posibles retenciones en las carreteras y como consecuencia, un aumento de los accidentes de tráfico. Además, según la DGT, el peligro de tener una colisión en la carretera aumenta hasta un 20% en verano, por eso hay que tener mucha prudencia y extremar precauciones cuando estás conduciendo.

Debes revisar correctamente tu vehículo para evitar sustos cuando estás conduciendo, ya que muchas de las averías pueden ser evitadas con un correcto mantenimiento. También es muy importante planificar bien tu viaje y parar a descansar. Se recomienda estacionar y descansar cada dos horas o 200 kilómetros.

Revisar tu vehículo antes de irte de vacaciones / Freepik

Otro consejo es utilizar el aire acondicionado o algunos trucos para ventilar el vehículo, porque el calor extremo puede ser un peligro. Si no quieres utilizar el sistema de climatización porque consume gasolina, bajar la ventanilla del conductor, subirla y volverla a bajar, y así repetirlo cinco veces. Otro truco es bajar la ventanilla del copiloto y las de detrás, y abrir y cerrar bastantes veces la puerta. También, es muy importante hidratarse bien y evitar comidas copiosas. Tienes que tener siempre a mano un refresco o agua para beber con frecuencia, aunque no tengas sed. Obviamente no puedes consumir alcohol, ni drogas, si vas a conducir.

Multas de 1.000 euros, que pueden llegar hasta ser delitos

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha, entre los días 14 y 20 de julio, una nueva campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas en la carretera. Durante esta semana, se intensificarán los controles en vías interurbanas y urbanas, con el objetivo de prevenir accidentes de tráfico provocados por el consumo de alcohol o drogas, una de las principales causas de mortalidad en la carretera.

Recuerda, si bebes no conduzcas, ya que la única tasa segura es 0,0%. Conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas puede ser muy peligroso, y puede acabar en un accidente mortal. 246 personas fallecieron en 2023 en siniestros de tráfico.

Te pueden poner duras sanciones sin conduces bajo los efectos del alcohol y las drogas. Estas son las multas: