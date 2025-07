Los modelos de Suzuki contaminan por debajo del límite legal

Suzuki se convierte en la primera marca que certifica oficialmente las emisiones reales de su gama completa de vehículos, y lo hace con resultados que van mucho más allá de lo que exige hoy la normativa. Un estudio independiente ha demostrado que cinco de sus modelos más representativos no solo cumplen con la exigente norma Euro 6, sino que en condiciones reales de circulación emiten bastante menos de lo permitido, incluso por debajo de los llamados factores de conformidad que la UE aplica para compensar las diferencias entre el laboratorio y la carretera.

Test de emisiones de Suzuki / Suzuki

La prueba, realizada el pasado 11 de junio por OPUS RSE, laboratorio especializado en teledetección de emisiones y único en el mundo acreditado con la ISO 17025 para este tipo de mediciones, se llevó a cabo en una vía abierta de la periferia de Madrid, en condiciones reales de tráfico y sin ningún tipo de preparación previa en los vehículos. Es decir como cualquier usuario podría utilizar en su día a día cualquiera de estos modelos: Suzuki S-Cross 1.4T Mild Hybrid 4x4, el Across 2.5 Plug-in Hybrid, el Vitara 1.4T Mild Hybrid, el Swift 1.2 CVT Mild Hybrid y el Swace 1.8 Hybrid.

Durante las pruebas se realizaron 144 mediciones individuales en un periodo de solo dos horas, lo que permitió obtener una muestra altamente fiable y realista. Los datos recabados confirman que ninguno de los vehículos supera los límites fijados por la norma Euro 6 en emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), partículas (PM), monóxido de carbono (CO) ni hidrocarburos. Y no solo eso: todos los modelos se sitúan muy por debajo de los márgenes de conformidad europeos, con una reducción media del 70% en NOx y del 90% en partículas respecto al máximo permitido.

Un dato relevante es que estos resultados se han conseguido sin necesidad de utilizar modos de conducción optimizados para laboratorio, ni estrategias transitorias que puedan maquillar los datos. En otras palabras, los híbridos de Suzuki funcionan como deben funcionar también en la calle, y no solo en los bancos de pruebas.

La clave está en el sistema híbrido que Suzuki aplica en su gama. La marca combina tecnologías mild hybrid de 12 y 48 voltios con soluciones full hybrid en sus modelos más grandes, como el Across y el Swace. El resultado es una reducción de emisiones significativa sin comprometer la usabilidad del coche ni obligar al conductor a modificar sus hábitos de conducción. Además, estas mecánicas permiten circular sin restricciones en las cada vez más extendidas Zonas de Bajas Emisiones.

"La transparencia es la mejor certificación de que nuestras soluciones híbridas funcionan", afirmaba Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica, tras conocerse los resultados. "Somos la primera marca generalista que ofrece datos reales, medidos por un tercero, antes de que sea obligatorio".

Adelantándose a la regulación europea

Uno de los aspectos más relevantes del movimiento de Suzuki es su adelanto respecto a las futuras normas europeas. La nueva revisión normativa, incluida en el paquete ‘Roadworthiness Package’, obligará a partir de 2029 a todos los Estados miembros a comprobar las emisiones reales de los coches mientras circulan. Esta legislación también obligará a alinear las cifras de homologación con los valores obtenidos en condiciones reales y a medir el 30% del parque automovilístico nacional en tráfico abierto.

Suzuki, con esta acción, se anticipa cuatro años a esa exigencia, algo especialmente importante en un contexto en el que la transparencia y la fiabilidad medioambiental son claves no solo para los reguladores, sino también para los compradores. La compañía ya ha confirmado que ampliará las mediciones en 2025 y 2026 hasta cubrir el 100% de su gama, y pondrá esos datos a disposición de clientes, administraciones y medios especializados.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia “Suzuki Green Road 2030”, que recoge el objetivo de la marca de lograr una movilidad más limpia, asequible y realista. Apostar por tecnologías que realmente reducen las emisiones en carretera —y no solo sobre el papel— es uno de los pilares de este enfoque. El hecho de publicar abiertamente los resultados y someterse voluntariamente a auditorías externas refuerza la imagen de Suzuki como una marca que no solo se adapta a las normas, sino que elige liderar el cambio con datos y no con promesas.