El nuevo Mazda 6e es un soplo de aire fresco para un mercado en donde los SUV dominan desde hace mucho tiempo. A pesar de que dos generaciones anteriores marcaron una época en el segmento de las berlina, este nuevo “6” rompe con todo lo anterior.

Es un vehículo que con un simple vistazo te quedas prendado, sobre todo si eres un apasionado de las berlinas. Un modelo que reivindica su espacio ante las nuevas tendencias y que dignifica el placer de conducir.

A pesar de contar con unas dimensiones considerables, 4.92 metros de largo, 1.89 de ancho y 1.49 de alto, es un vehículo que se maneja a la perfección. Cuenta con una batalla de 2.89 metros, lo que permite un interior confortable y amplio.

Mazda 6e: Una berlina con mucho sentido / Raúl Rodríguez

Identificable a distancia

Exteriormente destaca por su parrilla iluminada en forma de ala, con un capó largo y pronunciado que acentúa su señorío. En el lateral, la línea inferior ayuda a aumentar la sensación de velocidad y, sobre todo, de estilo.

La zaga es espectacular. Con un cristal trasero muy grande y que permite hacernos la idea de ser un hatchback. En su parte inferior hay escondido un alerón que se activa al superar los 90 kilómetros por hora. La firma lumínica está marcada por unos círculos que se unen de lado a lado, formando una imagen que va a permitir identificar al vehículo a larga distancia.

El alerón se activa a partir de los 90 km/h / Raúl Rodríguez

Cuenta con una zona de carga de 964 mm de anchura y 619 mm de altura de apertura del maletero, bastante más que una berlina convencional. Este maletero de 466 litros de capacidad (que llega hasta 1074 litros con los asientos de la segunda fila abatidos) se complementa con un interesante espacio de almacenamiento delantero de 72 litros, ideal para llevar una bolsa de deporte o el cable de carga. En lo que a colores se refiere, el nuevo Mazda 6e contará con ocho colores diferentes.

Maletero del nuevo Mazda 6e / Raúl Rodríguez

Un interior de calidad

Pero si el exterior impresiona, el interior no te deja indiferente. Cuenta con tres acabados, destacando la c que va a ser el corazón del vehículo, y es que en la consola central del nuevo Mazda 6e apenas encontramos botones. Tendremos que utilizar la consola central, pero disponalidad de los materiales utilizados y sus acabados. En firme, y apunta a que con el paso de los años no encontraremos esas holguras que producen ruidos molestos.

Cuenta con tres pantallas. Un head up display con una amplia información. Una pantalla de información del vehículo tras el volante de 10.2 pulgadas y otra en la consola central de 14.6 pulgadas. Una pantallae de un manejo sencillo. Solamente con desplazarla hacia la derecha, nos aparece un menú con todos los mecanismos que podemos utilizar. Un buen sistema que te permite perder el miedo a tener que desviar la vista de la carretera.

Interior del nuevo Mazda 6e / Raúl Rodríguez

El acceso al vehículo se hace mediante el mando o la app que instalaremos en el móvil. Solamente con acercarnos, el vehículo nos detecta y abre sus puertas con unas manillas escamoteables.

No tiene botón de encendido, y es que una vez que estamos dentro del vehículo, solamente con pisar el freno el motor eléctrico se pone en marcha. La palanca del cambio está detrás del volante, lo que permite liberar la consola central.

Interior del nuevo Mazda 6e / Raúl Rodríguez

Tecnológicamente, a la última

Tecnológicamente el nuevo Mazda 6e es el no va más, ofreciendo la posibilidad de personalizar el vehículo mediante dos estrellas que están en el radio izquierdo del volante. Un servicio que permite que diferentes personas puedan utilizar el coche sin tener que perder el tiempo a poner espejos, asientos, etc.

El nuevo Mazda 6e cuenta con dos tipos diferentes de batería. Una de 68.8 kWh que cuenta con un motor eléctrico que desarrolla 258 CV y ofrece una autonomía de 479 kilómetros. En un cargador de CC cargamos del 10 al 80% en tan solo 24 minutos.

Mazda 6e: Una berlina con mucho sentido / Raúl Rodríguez

La batería Long Range es de 80 kWh, con un motor de 245 CV y 320 Nm de par motor. Ofrece una autonomía de hasta 552 kilómetros.

En carretera el nuevo Mazda 6e es muy silencioso. Los asientos se ajustan perfectamente al cuerpo, por lo que conducir no cansa. Aunque desde Mazda dicen que la aceleración es constante, la realidad es que si en un momento dado le exigimos, el vehículo responde a la perfección.

Mazda 6e: Una berlina con mucho sentido / Raúl Rodríguez

Opción más que razonable

Otra de las sorpresas agradables son los precios. Con el acabado Takumi, y la batería de 68,8 kWh, el precio de partida es de 43.725 euros. La campaña de la marca es de 4.910 euros, con lo que nos quedaría un precio de 38.815 euros. En este precio, todavía podríamos aplicar el plan moves, que si tenemos achatarramiento podríamos llegar a los siete mil euros de descuento, con lo que nos quedaría un precio final de 31.815 euros.

No cabe duda de que el Mazda 6e es una opción muy razonable para los que buscan una berlina eléctrica de lujo.