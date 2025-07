Este elemento del coche suele fallar en verano y pasa totalmente desapercibido

La batería del coche (y no de uno de eléctrico) es uno de los componentes que más acusan el desgaste y que más asistencias en carretera suelen causar. Al final, si la batería no está cargada o no funciona correctamente será, prácticamente, imposible arrancar el vehículo.

Comúnmente se piensa que las baterías solo sufren en invierno. Por ende, no es raro deducir que, en verano, esta pieza no dará ningún tipo de problema. Nada más lejos de la realidad.

Un 30% de las asistencias

Y es que la variación de las temperaturas y el paso del frío al calor es uno de los procesos que más afectan a la duración de las baterías. Estos aparatos funcionan de manera óptima en un rango dentro de los 25 grados de temperatura. Por eso, no es raro que cuando empieza a subir el mercurio la batería dé problemas.

Estudios de aseguradoras como Mapfre o el RACC confirman que, en verano, la batería es la causa detrás de un 30% de las asistencias en carretera. La mejor manera de evitar verse en esa situación es no olvidarse de esta pieza antes de viajar.

Consejos para cuidar la batería en verano

Hay que evitar dejar el coche al sol siempre que sea posible, algo que es aconsejabel no solo para reducir las posibilidades de sufrir problemas con la batería, sino también para que la carrocería y el interior del vehículo no sufran. También es importante conectar todos los sistemas eléctricos (aire acondicionado, luces, radio...) antes de apagar el coche.

Obviamente, siempre es un buen gesto utilizar el coche de manera regular. Desde algunos talleres aconsejan arrancar el coche al menos durante diez minutos una vez a la semana para reactivar los líquidos de la batería y para que los componentes del motor para que no pierdan su dinámica.

El último paso es hacer una recarga lenta de la batería del coche una vez al año, para lo que es necesario o bien disponer de un cargador de baterías o bien pasar por el taller. Eso sí, en estos establecimientos lo más habitual es sustituir directamente la batería, algo que puede costar entre unos 70 y unos 120 euros de media, dependiendo del vehículo y del precio del mecánico.

El precio de un cargador de baterías de buena calidad cuesta alrededor de 60 euros y puede reutilizarse para futuras ocasiones. No obstante, hay que seguir las instrucciones y tomar precauciones si se decide recargar la batería en casa.