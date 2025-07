¿Por qué no debes apagar el coche cuando está encendido el aire acondicionado?

Como es lógico, y aunque muchos prefieren utilizar las ventanillas, durante el verano el uso del aire acondicionado se dispara entre los conductores. Sin embargo, si eres de los que lo utiliza a menudo debes tener en cuenta que dejarlo encendido cuando vas a apagar el coche podría tener sus consecuencias para tu vehículo.

Viajar en verano

Con la llegada de las vacaciones son muchos los españoles que se desplazan a su segundo lugar de residencia con el objetivo de disfrutar de unos días de desconexión. Durante estos días, lo más normal es que utilices el coche si te dispones a viajar, y debes estar preparado para tu viaje de la mejor forma posible para evitar cualquier imprevisto.

La DGT suele hacer una serie de recomendaciones que deberías tener en cuenta para poder realizar tu trayecto de manera segura, como revisar el coche antes de salir o planificar el viaje con tiempo. En esta época del año las carreteras suelen tener una mayor afluencia de vehículos y el número de multas se dispara, motivo extra por el que debes respetar las normas de tráfico en tus viajes.

Colocar un parasol en tu coche evitará que se caliente demasiado / Archivo

El calor y el coche

Con la llegada del calor tu coche sufre más que de costumbre, y es que los rayos del sol y las altas temperaturas desgastan más todas las partes de tu vehículo, por lo que es recomendable que tomes medidas para protegerlo si es posible.

Para el “exterior” de tu vehículo, incluidas las ruedas y también las partes del motor como el nivel de aceite o la batería, lo más recomendable es que intentes aparcarlo a la sombra, de cara a evitar los rayos de sol. Para el interior, además de una buena sombra, es recomendable el uso del parasol, no solo para que tus asientos o volante no quemen cuando vas a utilizarlos sino para que sufran un menor desgaste con el paso del tiempo.

Apagar el coche con el aire encendido

Además del interior o el exterior del coche, hay algo en tu vehículo por lo que también deberías preocuparte: el aire acondicionado. Lo cierto es que cuando más sufre tu coche es cuando lo enciendes y conectas el aire sin esperar unos minutos, pues, por así decirlo, le pillas “en frío” y la batería puede sufrir un poco más de lo normal.

Por ello, apagar el coche con el aire encendido es una acción poco recomendable. No se trata de pasar calor desconectándolo media hora antes de que vayas a bajarte del vehículo, pero nunca está de más desconectarlo un par de minutos antes de que vayas a apagar el coche para que no se acumule humedad en los conductos de ventilación, lo que podría derivar en una avería. De esta forma, el coche se mantendrá fresco hasta que lo apagues y tu aire acondicionado no se deteriorará.