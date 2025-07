¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Vigila esto del cuentakilómetros

El mercado de ocasión de coches es una de las primeras opciones entre los españoles a la hora de comprar un vehículo. De hecho, en el primer semestre de este año se registró un ascenso del 4,7% en las ventas.

Sin duda es una opción que puede ayudar a ahorrar dinero, pero también puede convertirse en un calvario si no se toman las precauciones adecuadas. Entre los mayores fraudes que existen en el mercado de ocasión está el de trucar el cuentakilómetros, ya que el valor de venta de un coche es mayor cuantos menos kilómetros tenga.

Comprar un coche de ocasión

Es probable que a la hora de comprar un coche de segunda mano hayas mirado en diferentes plataformas para poder tener varias opciones. No obstante, es posible que te vengan dudas respecto a la fiabilidad de dichas webs o de los particulares que venden sus vehículos en ellas. Si es así, te traemos una solución para que puedas elegir tu próximo coche con tranquilidad: Flexicar.

Flexicar es la mayor red nacional de concesionarios, con más de 140 tiendas entre España y Portugal. Se trata de la firma del sector de ocasión con mayor volumen de facturación, mayor stock y mayor equipo de profesionales del país. Además, cuenta también con la marca Flexibike (especializada en motos), Flexicar Green (centrada únicamente en coches con etiqueta ECO y Cero) y Flexicar Profesionales (enfocada en el cliente profesional).

Por ello, si estás buscando un coche de segunda mano, la mejor opción para hacerte con uno es Flexicar, donde no solo encontrarás variedad, si no también seguridad gracias a las condiciones y garantías que ofrecen a sus clientes.

Es más fácil modificar un cuentakilómetros digital que uno analógico / Neomotor

El cuentakilómetros trucado

El principal motivo que puede hacerte dudar sobre la compra de un coche es el kilometraje. Los vehículos de ocasión, por lo general, suelen tener un número de kilómetros bastante alto debido a su uso a lo largo de los años, sin embargo, hay muchos conductores que modifican el cuentakilómetros de su coche para poder venderlo más fácilmente simulando que es más nuevo de lo que parece.

Lo creas o no, el número de vehículos con un kilometraje alterado en el mercado español de coches usados es más alto de lo que nos gustaría (10,6%) pero está por debajo de la media de la UE (15,2%). De hecho, esta cifra es también inferior a la de otros países de Europa Occidental, como Francia o Italia. Aún así, debes tener cuidado para que no te timen.

En concesionarios de calidad, como los de Flexicar, estos coches están revisados para asegurarse de que no son una estafa de cara a los posibles compradores. No obstante, si no te fías del todo o prefieres comprobarlo por tu cuenta, puedes hacerlo en la web de la DGT introduciendo la matrícula o en algunas webs de pago que ofrecen el historial del vehículo.