10 consejos imprescindibles para alquilar un coche este verano

A lo largo del verano son muchos los conductores españoles que deciden alquilar un coche para pasar sus vacaciones. Sin embargo, muchos se dejan llevar por el precio más barato que encuentran, mientras que otros alquilan en la primera empresa que ven. Si este verano vas a alquilar un vehículo te traemos 10 consejos que te ayudarán a la hora de hacerlo.

1. Comparar precios

Además de mirar con antelación, es importante revisar varias opciones y no quedarse con el primer precio que veas. Investigar y analizar entre diferentes plataformas viendo los servicios que se ofrecen y las coberturas de los seguros te ayudará a elegir una opción que se adapte mejor a lo que buscas.

2. Elige el coche ideal

Para la elección del vehículo deberemos tener en cuenta el destino, pero lo más importante es el número de ocupantes y la cantidad de kilómetros que realizaremos. No es lo mismo hacer trayectos cortos, en los que da igual ir apretados, que viajes largos en los que pasaremos mucho tiempo dentro del habitáculo. En las plataformas suelen dividir los segmentos por: pequeños, medianos, familiares, monovolúmenes o grandes.

3. El combustible importa

A día de hoy son muchas las ciudades que tienen Zonas de Bajas Emisiones en funcionamiento. Eso significa que un vehículo ECO o Cero tendrá más ventajas a la hora de aparcar o circular con libertad, un detalle a tener en cuenta si nuestro destino es una ciudad. Si vamos a realizar largos viajes, en cambio, será mejor apostar por un diésel de bajo consumo, dejando los híbridos convencionales o gasolina para trayectos más cortos.

La mayoría de empresas exigen que devuelvas el coche con el depósito lleno / Archivo

4. Las cancelaciones

Con el paso de los años muchas empresas han relajado sus exigencias en cuanto a la política de cancelación o modificación de una reserva, pero no debes fiarte de lo primero que veas. Lo mejor es estudiar las opciones que tenemos a la hora de anular el alquiler o si existen seguros para esa cancelación, de manera que no nos cobren si finalmente no alquilamos el coche.

5. El depósito lleno

La política de combustible puede variar en función de la empresa, pero los cargos por dejar el depósito vacío son uno de los sustos más desagradables que podemos tener durante el alquiler. La opción más habitual es la política lleno-lleno, en la que recibes y entregas el coche con el depósito al completo.

A la hora de alquilar no está de más escoger un buen seguro / Freepik

6. Mejor ir seguro

El seguro es otro de los aspectos a valorar en una comparativa de modelos y plataformas de alquiler. Si quieres cubrirte las espaldas es mejor optar por un seguro a todo riesgo, con todas las coberturas añadidas, aunque también es una opción el seguro con franquicia -el cual cubrirá los costes de reparación de aquellos daños provocados al vehículo en un posible accidente-, el seguro de franquicia por robo, el de Responsabilidad Civil a terceros, el de accidentes personales o el de asistencia en carretera.

7. ¿Cuánto es la franquicia?

Si vamos a optar por alguna de las opciones con franquicia, es importante valorar cuánto es el importe que se establece en su política o contrato. En caso de accidente será el precio a pagar por no llevar un seguro a todo riesgo, así que más vale tener clara esa cantidad.

Un vehículo con Apple CarPlay te permitirá usar muchas funciones a las que sacar partido en tu viaje / Neomotor

8. Extras en el coche

Un sistema de infoentretenimiento moderno, un buen equipo de audio, sistemas de retención infantil son algunas de las opciones de las que disponen muchos alquiladores. Dependiendo de lo que busques en tus vacaciones, no estará de más elegir unos u otros extras para poder hacer el viaje más cómodo y llevadero.

9. La documentación

Antes de lanzarte a viajar revisa que llevas encima toda la documentación. En los servicios de alquiler piden DNI y Carné de conducir, o NIE y pasaporte en caso de ser extranjero. También nos pedirán una tarjeta de crédito para la fianza y seguro a todo riesgo, así como cumplir con los requisitos de la edad mínima para el alquiler de cada flota.

10. Revisa el coche

Ya estamos frente al vehículo y, antes de empezar la marcha, es muy importante revisar a conciencia cada uno de los detalles del mismo: defectos en la carrocería, estado de los neumáticos, luces y también su interior. Lo más recomendable es que hagas fotos o un vídeo en el que se vea el coche tal y como te lo entregan, por si cuando lo devuelvas te echasen algún defecto en cara.