El motivo por el que te pueden multar si conduces con chanclas

El calor extremo está aquí y eso significa que el verano está en pleno apogeo. Para combatir con las altas temperaturas, es habitual llevar el brazo fuera de la ventanilla, conducir con tirantes y utilizar chanclas o sandalias, pero debes tener en cuenta que estos hábitos pueden ser sancionados con multa según la DGT.

El principal problema de este tipo de costumbres es que pueden afectar a nuestra conducción. Según la Dirección General de Tráfico, los conductores tienen que ser conscientes de que muchas de estas acciones no son sancionables, pero pueden suponer un peligro para la seguridad vial en la época con más desplazamientos del año, con más de 100 millones.

¿Qué dice la Ley sobre las chanclas al volante?

No existe una norma específica en el Reglamento General de Circulación que trate sobre chanclas o un calzado adecuado, pero en tres artículos se hace referencia a la seguridad. El Artículo 3.1 establece que “la forma de conducción que debe hacerse sea con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, y prohíbe terminantemente conducir de modo negligente o temerario”.

El Artículo 17.1 hace referencia a que “todos los conductores deben estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos”, y con chanclas no puede ser el caso. También el Artículo 18.1 puede aclarar esta duda sobre si conducir con chanclas, porque señala: “El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente en la conducción; así como cuidar la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados”.

La multa por conducir con chanclas

Como hemos explicado, no hay una prohibición exacta que te dice que no puedes llevar chanclas mientras conduces, pero existe una infracción respecto a la libertad de movimientos. En estos casos las multas son de 80 euros y pueden hacerse con pronto pago, pagar el 50% de la sanción, unos 40 euros.

Aunque no está prohibido conducir con chanclas, lo más recomendable es no hacerlo y utilizar calzados más cómodos y seguros mientras estás al volante. Los agentes de tráfico interpretarán que la conducción se puede ver afectada por el uso de chanclas y acabarás siendo sancionado. Para ahorrarte la multa y algún susto, usa un calzado que sujete el pie correctamente para no poner en peligro tu integridad y la del resto de personas.