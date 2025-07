El nuevo coche del millón de unidades es un SUV eléctrico chino

Se presentó oficialmente en febrero de 2022 y ese mismo año se lanzó a la venta en China, su mercado natal. Desde entonces, ha conseguido vender un millón de unidades.

Es el BYD Yuan Plus, el SUV compacto de la familia Yuan, formada además por el Yuan Pro y el UP, que fue la última incorporación a esta línea de vehículos. Para aquellos a los que el nombre BYD Yuan Plus no les diga nada, quizás les suene más el nombre BYD Atto 3, que es como se conoce a este SUV compacto súperventas en Europa.

¿Cuánto cuesta el BYD Yuan Plus?

En España, este modelo está disponible a partir de casi 25.000 euros con el descuento del Plan Moves incluido. En China cuesta 119.800 yuanes, que al cambio se convierten en 14.242 euros.

Algunas de las claves del rápido éxito del BYD Yuan Plus han sido una rápida expansión en importantes mercados, sobre todo en Latinoamérica, sin dejar de lado, obviamente, China, donde BYD es uno de los líderes indiscutibles en electromovilidad.

Fábrica de coches de BYD / Agencias

Su tecnología en cuanto al desarrollo de las baterías es una de las piezas que sustentan el éxito de la marca. En el caso del Yuan Plus, el modelo equipa la llamada blade battery, de fosfato de hierro y litio, sobre la plataforma e-Platform 3.0 que integra la batería dentro del chasis del coche. Pese a que su capacidad no es de las más grandes del mercado, con 60,5 kWh en el Atto 3 que se comercializa en España, la autonomía es de 420 kilómetros en ciclo combinado y 565 kilómetros en uso urbano.

Eso sí, este coche no es el único que ha conseguido superar el millón de ventas en casi tiempo récord de la marca china. El BYD Qin, sedán, y el Song Plus, SUV, también lo han conseguido.

Un diseño más europeo

Otro de sus puntos fuertes es su diseño, que lo acerca más a los gustos europeos. No en vano, el BYD Yuan Plus o, mejor dicho, el Atto 3 se ha colocado en repetidas ocasiones como uno de los coches más vendidos en Europa, incluso adelantando a Tesla, y en España.

También en el interior, el BYD Atto 3 disfruta de un diseño sencillo y moderno en el que no falta la tecnología. Domina el salpicadero la ya famosa pantalla giratoria de BYD, con 12,8 pulgadas, que puede orientarse en vertical o en horizontal según las preferencias del conductor. Tiene, además, techo panorámico, luz ambiental y cámara 360 grados, entre otras funciones.

Para finalizar, la potencia de motor de este BYD Atto 3 es de 204 CV en España, lo que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 7,3 segundos.