Dispositivo V16 ¿sabes qué es y cómo conseguirlo?

Si eres conductor habitual y estás al día con las noticias de tráfico, sabrás que desde hace tiempo ya no es necesario tener el triángulo de emergencia en el coche ni usarlo en todas las carreteras.Esta medida tomada por la DGT pretende reducir el número de peatones que circulan por la vía al mínimo posible y mejorar así la seguridad de los conductores en caso de que tengan que detenerse por cualquier incidente en la carretera.

Sin embargo, desde el próximo 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar otro dispositivo que pretende cumplir la función de el famoso triángulo: la luz V16. A continuación te contamos qué es, sus funciones y cómo puedes conseguirla si aún no la tienes.

Los triángulos de emergencia ya no son obligatorios / Archivo

El triángulo de emergencia

Hasta hace poco tiempo, el triángulo de emergencia era un elemento obligatorio que debías llevar en tu vehículo, pero actualmente ya no tienes por qué llevarlo en el coche. ¿El motivo? La DGT ha cambiado la normativa de cara a 2026 y será otro dispositivo el que tengas que incluir en tu vehículo: la luz V16.

La intención de este cambio es reducir el número de incidentes que se producen en las carreteras españolas por la presencia de peatones, ya que son muchos los atropellos que tienen lugar cuando el conductor de un vehículo va a poner el triángulo de emergencia en la calzada para señalizar que su vehículo está detenido.

Puedes llevar la luz V16 en la guantera / Archivo

La nueva señal V16

Seguramente ya hayas oído hablar de esta señal o incluso hayas adquirido una, pero si no lo has hecho, te explicamos en qué consiste rápidamente. Se trata de un dispositivo del tamaño de una mano cuya función es advertir al resto de conductores de que estás detenido con una señal luminosa naranja. También suelen llevar incluida una luz blanca.

Este dispositivo se adhiere magnéticamente a cualquier parte metálica de la carrocería (lo mejor es colocarlo en el techo) y su función principal es poder señalizar tu posición sin que tengas que salir del vehículo como se hacía tradicionalmente con el triángulo.

Actualmente no estás obligado a llevarlo en tu coche, pero es recomendable que te hagas con uno si ya no llevas el triángulo, pues necesitarás algo para señalizar tu vehículo si se queda “tirado” durante un viaje. Ambas señales van a convivir hasta 2026, cuando el triángulo de emergencias desaparecerá por completo y será el dispositivo V16 el que tendrás que usar para todo.

¿Dónde puedo conseguirlo?

Lo cierto es que se trata de un elemento bastante básico y, aunque sea novedad para algunos conductores, ya eran muchos los talleres y las empresas que lo regalaban con, por ejemplo, la contratación de un seguro para tu coche.

Si aún no lo tienes, puedes comprarlo en internet por un precio de unos 16 euros, pero también está disponible en algunas oficinas de Correos y seguramente en tiendas y bazares que tengas cerca de casa. Te recordamos que su uso aún no es obligatorio, pero lo será desde 2026, por lo que no estaría de más que te fueras haciendo con uno, sobre todo si vas a viajar este verano.