Los coches de Xiaomi causan sensación en España pero, ¿llegarán algún día a venderse aquí?

No es la primera vez que una gran empresa tecnológica se codea con el mundo de la automoción, pero puede ser que este sea uno de los casos de más éxito.

Desde que Xiaomi lanzó su primer coche, eléctrico por supuesto, no ha dejado de llamar la atención. El SU7 es un sedán de estilo deportivo y líneas modernas que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos. Mide cinco metros y se comercializa, en el mercado chino, con 295 y 664 CV de potencia. Lo mejor es que hay una versión aún más deportiva, el SU7 Ultra, que llega hasta los 1.548 CV de potencia. Obviamente, el precio de esta última versión es caro hasta para China.

Un coche de digno del Gran Turismo

El Xiaomi SU7 se comercializa a partir de 215.900 yuanes, que son unos 27.670 euros al cambio. Hay tres versiones disponibles: la de acceso, la Pro y la Max, esta con el motor de 664 CV. Si llega a España, por supuesto, ese precio subirá. La versión Ultra, en su país natal, se vende por casi 815.000 yuanes, lo que suponen más de 100.000 euros al cambio. Nada más y nada menos para un coche que ya se puede disfrutar en el Gran Turismo 7.

Más allá de la potencia y la deportividad, las diferentes versiones del SU7 declaran, bajo homologación china, entre 700 y 800 kilómetros de autonomía con unas cifras de recarga que nada tienen que envidiar a otros modelos de alta gama. Siempre según lo declarado por la marca.

Un SUV más comedido, pero igual de potente

El otro modelo, quizás más para todos los públicos, que Xiaomi ha producido es el YU7. Se trata de un SUV eléctrico, algo que encaja más en las preferencias del mercado actual, y su precio empieza en los 199.000 yuanes, que se quedan en 24.300 euros al cambio.

El Xiaomi YU7 también disfruta de diferentes versión. La V6 Plus tiene 315 CV y una autonomía de 835 kilóemtros. La Pro disfruta de dos motores entre los que consigue 469 CV con 770 kilómetros de autonomía y la Max sube a los 680 CV, pero pierde 10 kilómetros de autonomía.

Xiaomi YU7 / Xiaomi

Por el momento, pese a la expectación, estos coches no se pueden comprar en España. No obstante, según las últimas declaraciones del CEO de la marca en el Salón del Automóvil de Barcelona, Xiaomi va a empezar en el próximo 2027 su expansión hacia otros mercados. Que España sea uno de ellos no sería de extrañar, ya que a finales del año pasado Xiaomi lució su SU7 por las calles de Madrid a bordo de un camión acristalado y en el espacio Casa Xiaomi.