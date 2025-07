Chaleco reflectante ¿es obligatorio llevarlo en el coche este verano?

De cara a las posibles emergencias en carretera que puedan producirse durante un viaje, los coches deben portar siempre una serie de objetos o elementos obligatorios que sirven para estas situaciones.

Sin embargo, no todo el mundo conoce los elementos que deben llevarse, cómo deben usarse o incluso el por qué son necesarios de cara a un desplazamiento en nuestro coche.

El triángulo de emergencia dejará de usarse dentro de poco / Archivo

Una prenda que salva vidas

Aunque muchas personas puedan pensar que el chaleco reflectante no tiene una gran utilidad, la realidad es que sí. A lo largo del año muchas personas fallecen atropelladas en las carreteras españolas, la mayoría de ellas por no portar un elemento que ayude a que sean vistas por el resto de conductores, como un chaleco reflectante.

Se trata de unos componentes que te permiten ser más visible en la carretera y hacer que el resto de conductores te vea. Por ello, tanto el chaleco como el triángulo o la luz V-16 son tan importantes en estos casos, porque realmente salvan vidas.

Sin embargo, es cierto que el triángulo dejará de usarse dentro de poco, ya que el hecho de salir del vehículo para colocarlo es bastante peligroso. En su lugar -como ya sabrás- habrá que utilizar la luz V-16, obligatoria desde el 1 de enero de 2026.

Es muy importante llevar un chaleco reflectante en el coche / Archivo

¿Es obligatorio el chaleco reflectante?

La respuesta es que sí. Si tuvieras que detener tu coche en medio de un viaje por una emergencia, lo primero que debes hacer es asegurarte de que el resto de vehículos te ven en la vía. Por ello, uno de los pasos clave es ponerse el famoso chaleco, para después poder poner el triángulo o salir del vehículo para colocarnos fuera de la carretera.

No obstante, el chaleco no es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo, sino que debe portarlo -al menos- el conductor, aunque es recomendable llevar más de uno a bordo. En caso de no ponerte el chaleco siendo la persona que conduce, te podrían multar con 200 euros y, en algunos casos, hasta quitarte puntos del carnet.