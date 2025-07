La infraestructura de recarga de acceso público en España mantiene un buen ritmo de desarrollo. Durante el segundo trimestre de 2025, la red de recarga ha aumentado un 3%, con 1.534 nuevos puntos instalados según los datos del último Barómetro de Electromovilidad elaborado por ANFAC.

Con esta cifra ya se alcanza una red total de 47.892 puntos de recarga en España. Si bien es destacable el esfuerzo para el desarrollo, el ritmo se ha reducido significativamente en comparación con el trimestre anterior en el que se instalaron 7.633 nuevos puntos de recarga.

Por otro lado, los puntos instalados, pero no operativos, aumentan hasta llegar a 13.782, un 5,5% más que el trimestre anterior (720 puntos más). Si estos puntos estuviesen activos, en España habría 61.684 puntos de recarga de acceso público. Sin embargo, los puntos de recarga no operativos suponen el 22% de la red de carga de acceso público instalada en España. Es decir, uno de cada cinco puntos instalados no funciona.

Uno de cada cinco puntos de recarga de coches eléctricos instalados en España no funciona / Archivo

Los eléctricos van cobrando importancia

El barómetro impulsado por ANFAC también refleja que el indicador global de electromovilidad (el resultado de la media del indicador de Penetración de Vehículo Electrificado y el Indicador de Infraestructura de Recarga) vuelve a crecer 1,6 puntos respecto al ejercicio anterior, alcanzando una puntuación de 18,7 sobre 100.

El aumento de este indicador viene dado principalmente por el buen comportamiento del mercado de vehículos electrificados que, con 62.615 nuevos turismos matriculados en el último trimestre, ha duplicado sus ventas respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento del indicador se sitúa al mismo ritmo de crecimiento de la Unión Europea, pero todavía lejos de la media del continente que se registra 32,3 puntos sobre 100.

Por regiones, Madrid, Navarra y Cataluña encabezan de nuevo el ranking del indicador global de comunidades autónomas, situándose por encima de la media nacional. Las regiones que más han crecido son Madrid (+3,3), Cantabria (+2), Cataluña e Islas Baleares (+1,6). Por el contrario, las regiones que menos han crecido han sido Ceuta y Melilla y Canarias.

A nivel europeo, Noruega y Países Bajos son los países con el indicador global más alto. Por su parte, hay que destacar tanto el ligero descenso de Francia, vinculado al lento impulso del mercado electrificado, como el repunte de Alemania, que mejora en 2,6 puntos. Nuestro país sigue a la cola de Europa en cuanto a penetración del vehículo electrificado, posicionándose un trimestre más solo por delante de Italia (21,4), República Checa (21,1) y Hungría (20,7).

Puntos de recarga de vehículos eléctricos / Archivo

La infraestructura de recarga aumenta, pero lentamente

España sigue avanzando en el indicador de infraestructura de recarga, pero a un menor ritmo en comparación con el trimestre pasado, ya que solo avanza tres décimas y registra 11,9 puntos. Por regiones, Castilla y León vuelve a liderar el ranking con 19,1 puntos, seguida por Cantabria (17,1) que escala una posición, Navarra (17 p.) y Cataluña (16,3 p.), que se mantiene cuarta en el ranking. Sin embargo, el mayor crecimiento se registra en Asturias (+1,2 p.), seguida de Castilla-La Mancha y Canarias, ambas con un crecimiento de siete décimas.

A nivel europeo, la disponibilidad de puntos de recarga de acceso público crece a mayor ritmo (+1 punto) y se sitúa en los 23,4 puntos. Los países a la cola en el despliegue de infraestructura como España (+0,3 p.) registran avances moderados frente a los líderes como Países Bajos (+2,6 p.) o Noruega (+11,8 p.).

Uno de cada cinco puntos de recarga de coches eléctricos instalados en España no funciona / ARCHIVO

La carga rápida se estanca

La red de recarga rápida (a partir de 150 kW) representa el 9,1% de la red total, un 0,6% más que el trimestre anterior, con un total de 4.379 puntos. En estos tres últimos meses, se han abierto al público 371 puntos de recarga a partir de 150 kW.

El despliegue de este tipo de infraestructura, que permite recargas similares al repostaje de un vehículo de combustión interna, es vital para el despliegue del vehículo eléctrico, y, también, para impulsar la electrificación de los vehículos pesados para el transporte de mercancías y personas, completamente paralizada por la falta de apoyos y visibilidad de planes al respecto.

Por otro lado, desde abril de este año se han instalado 1.085 puntos de recarga con potencia de 22 kW o inferior. Este tipo de cargadores siguen representando casi el 70% de toda la red de puntos de carga de acceso público del país. Sin duda, un dato menos favorable para el despliegue del vehículo eléctrico en España, teniendo en cuenta que la tecnología actual de los vehículos ligeros de baterías ya se presenta con potencias de carga superiores a 100kW e irá incrementándose con la introducción de los nuevos modelos.

Eduardo Dívar, director general de Kia España, recalca en sus redes sociales la importancia del nuevo Real Decreto‑Ley 7/2025, en el que se establecen plazos claros para conectar puntos de recarga, lo que estaba frenando el desarrollo del vehículo eléctrico en nuestro país. Este nuevo decreto fija plazos máximos obligatorios para que las distribuidoras conecten los cargadores a la red:

5 días si no hay que ampliar la red

si no hay que ampliar la red 30 días con ampliación de cableado

con ampliación de cableado 60 días si se construye un centro de transformación

si se construye un centro de transformación Hasta 80 días en los casos más complejos

Además, se aplica a redes tanto de baja como alta tensión. En resumen, una forma de agilizar trámites y conseguir que el vehículo eléctrico siga avanzando en España.