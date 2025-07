Ferrari recupera el nombre ‘Testarossa’ tras una batalla legal

Ferrari ha recuperado oficialmente el control sobre la marca ‘Testarossa’, uno de los nombres más icónicos de su historia. Así lo ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia que cierra una larga batalla legal con un empresario alemán que había intentado registrar y explotar la marca en otros sectores. El fallo devuelve a Maranello el uso exclusivo de un nombre que forma parte de su legado.

Todo comenzó hace casi una década, cuando una empresa con sede en Alemania, Autec AG, decidió registrar el nombre Testarossa para comercializar productos como bicicletas eléctricas y maquinillas de afeitar, argumentando que Ferrari no utilizaba activamente esa marca desde hacía años, por lo que consideraban que había caducado por falta de uso.

Ferrari Testarossa / Ferrari

Autec basaba su reclamación en una normativa europea que permite anular una marca registrada si no ha sido utilizada de forma efectiva durante un periodo de cinco años. En 2017, el Tribunal Regional de Düsseldorf llegó a darles la razón, dictaminando que Ferrari no había hecho un uso real de la marca en el mercado y, por tanto, perdía los derechos exclusivos sobre ella. Pero Ferrari no se rindió y recurrió, llevando el caso a instancias superiores, hasta que finalmente ha logrado revertir la situación en el TJUE.

El TJUE ha sentenciado que Ferrari sí ha hecho un uso genuino y comercialmente relevante de la marca Testarossa, incluso después de haber dejado de fabricar el modelo original. Según el tribunal, no basta con dejar de producir un coche para perder los derechos sobre su nombre: también cuenta el uso de la marca en el contexto de mantenimiento, recambios originales, asistencia técnica y la venta de vehículos restaurados o certificados por la propia marca.

Ferrari Testarossa / Ferrari

Además, la corte ha señalado que Ferrari ha seguido explotando el nombre Testarossa como parte de su actividad empresarial, en un contexto que el mercado reconoce como vinculado al producto original. Por tanto, el uso puede considerarse efectivo y suficiente para mantener la titularidad de la marca registrada.

Un nombre con peso histórico

El Ferrari Testarossa no es un coche cualquiera. Presentado en 1984 y producido hasta 1996, fue uno de los modelos más carismáticos de la marca en los años 80 y 90. Su diseño espectacular, su motor bóxer de 12 cilindros y su presencia constante en películas, series y videojuegos lo convirtieron en un auténtico icono pop. El nombre Testarossa —que significa "cabeza roja" en italiano— aludía al color de las tapas de los cilindros y ya se había usado en los años 50, en modelos de competición de la casa italiana.

Implicaciones del fallo judicial

La sentencia del TJUE tiene implicaciones relevantes más allá del caso concreto de Ferrari. Por un lado, refuerza los derechos de los fabricantes sobre las marcas históricas que siguen teniendo valor comercial o simbólico, aunque los productos ya no estén en fabricación. Por otro, establece un criterio claro sobre qué se entiende por "uso efectivo" de una marca en el ámbito de la normativa europea.

Interior del Ferrari Testarossa / Ferrari

Además, envía un mensaje claro a quienes intentan aprovechar nombres reconocidos sin tener vínculo real con el producto original: registrar una marca dormida no es lo mismo que tener derecho legítimo sobre ella.

Para Ferrari, recuperar el control sobre Testarossa no solo supone una victoria legal. También le permite volver a usar el nombre con total libertad, bien sea para futuros modelos, productos exclusivos o iniciativas vinculadas a su gama Heritage, que ha ido ganando peso dentro de la marca.