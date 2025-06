Tesla entrega el primer coche directamente desde la fábrica a la casa del cliente en conducción autónoma

Austin ha sido una de las ciudades pioneras en las que Elon Musk y Tesla han puesto en marcha el primer servicio de taxis de conducción autónoma desde hace apenas una semana y media. Controvertido, porque se han registrado varias incidencias, pero todo un escaparate mediático, como le gusta al magnate.

Pese a que las pruebas con los robotaxis se iniciaron el pasado día 22 en Austin, los vehículos no van totalmente solos ya que un empleado de Tesla va sentado en el asiento del copiloto como «monitor de seguridad» y hay un operador remoto en un centro de control deTesla cerca de la fábrica. No salen a carretera.

Semanas después de haber 'roto' con su amigo Donald Trump, Musk ha sorprendido a todo el mundo al anunciar que han sido la primera marca que ha entregado un vehículo directamente desde la fábrica (en Austin) hasta el domicilio del cliente sin pasar por manos humanas.

Tesla Model Y en conducción autónoma / Tesla

El modelo en cuestión es un Model Y que ha llegado en modo 100% autónomo hasta la puerta de la casa del nuevo propietario del vehículo. A priori se tenía que haber producido la entrega el sábado por la mañana, 28 de junio, dia del cumpleaños de Elon Musk, pero finalmente se llevó a cabo el pasado viernes 27 de junio según ha informado el fundador de la compañía.

«¡La primera entrega autónoma de un Tesla Model Y desde la fábrica hasta la casa de un cliente al otro lado de la ciudad, incluyendo autopistas, se completó un día antes de lo previsto!», escribió Musk en su red social 'X'. El director de software de inteligencia artificial de Tesla, Ashok Elluswamy, puntualizó que el Model Y alcanzó los 115 km/h.

«No había nadie en el coche y ningún operador remoto lo controlaba en ningún momento. ¡Totalmente autónomo!», afirmó Musk. «Según nuestra información, se trata de la primera conducción totalmente autónoma sin personas en el coche ni control remoto del mismo en una autopista pública para entregar un vehículo», añadió.

El lanzamiento de los vehículos autónomos de Tesla se produce una década después de que Musk prometiera por primera vez la autonomía total y es curioso que esta semana aparezca públicamente lanzando proclamas al éxito de sus proyectos como el del robotaxi. Curioso, o no. El próximo miércoles la compañía dará a conocer los resultados del primer semestre de 2025 y todo apunta a que no serán demasiado buenos.

Enfado con Trump

Mientras Elon Musk se vanagloriaba de su éxito, Trump volvió a referirse al descontento del consejero delegado de Tesla respecto a la intención que tiene el nuevo gobierno estadounidense de eliminar el crédito fiscal para coches eléctricos dentro del plan presupuestario que acaba de ser aceptado a debate en el Senado.

"Me encantan sus coches y creo que es fantástico, pero no todo el mundo debería tenerlos, ni todo el mundo los quiere", concluyó el líder republicano, que quiere poder firmar ese proyecto de ley antes del 4 de julio, Día de la Independencia del país. La idea no le gusta mucho a Musk y bien podría haber sido uno de los detonantes de su ruptura.