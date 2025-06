LexisNexis y Kia mejoran la información de la app de la marca de coches para reducir el riesgo de accidente

Toda seguridad y precaución es poca cuando vas conduciendo. Al volante es muy importante estar con todos los sentidos y sin ningún tipo de distracción. En 2024 se registró el mayor número de movilidad de la historia con más de 460 millones desplazamientos, pero las desagradables cifras expresan que 1.154 personas perdieron la vida en las carreteras españolas.

LexisNexis Risk Solutions y Kia Connect han anunciado una colaboración estratégica para introducir una puntuación de conducción basada en el riesgo en la app de la marca de vehículos. Esta aplicación permitirá a los propietarios de los coches obtener información sobre su comportamiento de conducción, cuando sobrepasan el límite de velocidad, aceleraciones, kilometraje, horario de conducción o frenadas bruscas.

La nueva herramienta de los coches Kia / KIA

Las multas por portarse mal en la carretera

Según la Dirección General de Tráfico, en 2024 impuso más de 5,4 millones de multas en España, entre las que destacan el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas, el uso del teléfono móvil, no utilizar el cinturón de seguridad, no respetar las señales de tráfico y no llevar la documentación del vehículo al día. Si cometes alguna de estas infracciones te costará dinero, puntos en el carnet de conducir y en algunas ocasiones, el ingreso en prisión, depende de la gravedad.

La multa más común en España el año pasado fue el exceso de velocidad. Dependiendo del límite de velocidad de la carretera, y la velocidad a la que vayas, las sanciones pueden ir desde 100 euros sin pérdida de puntos en el carnet de conducir, hasta 600 euros y 6 puntos. En los casos más graves, puede derivar incluso en penas de prisión. En esta tabla resume la DGT las multas y sanciones por exceso de velocidad:

Multas por exceso de velocidad / DGT

La mejora de la aplicación de Kia para reducir el riesgo de accidente

La métrica ‘Drive Metrics’ permitirá a los conductores de vehículos Kia obtener información sobre su comportamiento de conducción, y a partir de ahí, ajustar sus hábitos y fomentar una conducción más seguro. Este sistema ya está disponible en 27 países de la Unión Europea y Reino Unido. La puntuación del conductor se calcula a partir de factores como exceso de velocidad, frenadas bruscas, aceleraciones, horario de conducción o kilometraje.

Además a través de Kia Connect, los conductores pueden compartir estos datos con aseguradoras para acceder a ofertas personalizadas. Esto ofrece a las aseguradoras el acceso a una base comprometida, mejorando la segmentación del riesgo y la fidelidad del cliente. La colaboración entre Kia Connect y LexisNexis marca el inicio de una transformación en la evaluación del riesgo en automoción y seguros, para seguir desarrollando soluciones basadas en datos para fabricantes, aseguradoras y consumidores, en un contexto de movilidad cada vez más conectada.