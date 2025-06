Así es la estafa de la grúa pirata

El verano ya está aquí con sus altas temperaturas y las ganas de hacer escapadas o viajes. Para ello muchos conductores ponen a punto su vehículo, pero aún así hay veces que ocurren imprevistos como quedarse tirado en la carretera. Si esto pasa se suele recurrir a la grúa que se tiene contratada con el seguro para que recoja al conductor y al vehículo.

Si en la estación estival tienes la mala suerte de quedarte tirado con tu vehículo y tienes que llamar a la grúa para que vaya a recogerte, te damos una serie de recomendaciones para que no seas víctima del timo de la grúa pirata.

La grúa recogiendo a un coche averiado / Grúas Serinco

Consejos para viajar en verano

Llega el verano y muchas personas se desplazan a su segunda residencia, pueblo o playa para disfrutar de las vacaciones o de unos días de desconexión. Para intentar que no haya imprevistos y asegurarnos de que el coche está en estado óptimo, hay que hacer una profunda revisión: Comprobar el líquido refrigerante, mirar el nivel de aceite, las luces, los frenos y los neumáticos. Con las altas temperaturas también tendrás que revisar el sistema de climatización, porque conducir con estas condiciones puede ser muy peligroso.

Además tienes que tener toda la documentación lista, tanto personal como los correspondientes documentos del coche, como el seguro, el permiso de circulación, la ITV. También debes examinar que lleves todos los elementos necesarios en caso de avería o accidente: chaleco reflectante, triángulos de señalización de emergencia, gato, herramientas, juegos de luces y fusibles de repuesto.

Elementos necesarios que tienes que llevar en el coche por si tienes una avería / Freepik

Planifica correctamente tu viaje para no recorrer más distancia y que no tengas ningún imprevisto. No tengas prisa en llegar, ya que conducir a más velocidad será un riesgo o una multa para ti. Durante el viaje conduce de forma relajada y descansa cada dos horas o aproximadamente cada 200 o 300 kilómetros recorridos para estirar las piernas, relajarse, dar un pequeño paseo.

El timo de la grúa pirata

Esta estafa consiste en un método de engaño a través del cual un conductor de grúa se sitúa en puntos estratégicos a la espera que alguien pare por un problema que sufra su vehículo. Esta falsa grúa irá a atenderte y te pedirá dinero en el momento, por los servicios prestados, mientras que la grúa real con la que has contactado está de camino al lugar donde has tenido la avería.

El timo de la grúa pirata / ARCHIVO

Lo más normal es que al tener un seguro contratado para tu vehículo, el servicio de grúa esté incluido. Por lo general nunca te pedirán un dinero extra por los servicios prestados, pero si este fuera el caso, debes asegurarte de leer con detalle todos los documentos que vayas a firmar cuando contrates un seguro. Para evitar que la estafa de la grúa pirata te afecte, puedes informarte de los datos de la persona que va a acudir a atenderte y su matrícula. Estos datos puedes pedirlos al llamar por teléfono.