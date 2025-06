Aunque no lo creas, muchos vehículos se pueden encontrar en mal estado aunque aparentemente no lo estén. Muchos conductores en España no revisan a menudo su vehículo y solo lo hacen cuando la ITV está próxima en el calendario, algo que puede ser peligroso de cara a mantener la seguridad mientras se conduce.

Para aquellos conductores que no saben cuál es el estado de su vehículo con certeza existen las ITV voluntarias, y si estás interesado en saber en qué consisten presta atención a todo lo que te contamos más abajo.

La Inspección Técnica de Vehículos

Como ya sabrás, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)es un examen que todos los vehículos del parque automovilístico español deben superar tras cumplir cuatro años de antigüedad y que, normalmente, puede llegar a generar cierta preocupación y nerviosismo en los conductores, especialmente si disponen de un vehículo que tiene bastantes años.

No obstante, si tienes que pasarla próximamente, hay algunos elementos que puedes revisar antes de ir para asegurarte de que están en buen estado y que no tendrás problemas en la revisión:

Luces : Comprueba que no tienes ninguna fundida y que todas funcionan perfectamente.

: Comprueba que no tienes ninguna y que todas Neumáticos : Asegúrate de que tienen el dibujo suficiente para poder circular y su estado es el correcto.

: Asegúrate de que tienen el para poder circular y su estado es el correcto. Frenos : Comprueba el estado de las pastillas de freno por si fuera necesario sustituirlas.

: Comprueba el estado de las por si fuera necesario sustituirlas. Carrocería: Echa un vistazo a la carrocería del coche para corregir cualquier desperfecto que encuentres. Evita arreglar partes del parachoques con cinta americana o bridas.

¿Qué es la ITV voluntaria y cuándo tiene que pasarla tu coche? / Archivo

ITV voluntaria

Como te hemos comentado antes, todos los vehículos están obligados a pasar la ITV, pero puedes hacerlo voluntariamente si crees que tu coche necesita una pequeña revisión. En la llamada “ITV voluntaria” podrán hacerte una revisión completa o parcial del vehículo, para que sepas con certeza que todo está como debería. No obstante, si se encuentra algún fallo, deberás subsanarlo y pasarla de nuevo.

Además, pasar la ITV voluntariamente no evitará que tengas que pasarla de nuevo cuando te corresponda. El proceso para pasar la ITV de forma voluntaria es similar al de una normal, pidiendo cita y acudiendo el día asignado, y los técnicos comprobarán exactamente las mismas cosas en tu coche. Eso sí, por lo general, el precio suele ser un poco más bajo. Es recomendable pasarla cuando hemos tenido un accidente o un golpe o incluso cuando hemos comprado un vehículo nuevo.

Multas relacionadas con la ITV

Al tratarse de un proceso legalmente obligatorio, debes saber que no cumplirlo puede llegar a ser problemático para ti, ya que por ejemplo circular con la ITV caducada o desfavorable está sancionado con hasta 500 euros de multa, pudiendo llegar a suponer la inmovilización y retirada de tu vehículo.

Por otro lado, si crees que tu coche no pasaría la ITV y decides manipular la pegatina para que parezca que has pasado la inspección, la multa a la que te enfrentas es mucho mayor de lo que crees, ya que se trata de un delito grave. Por lo general, manipular la pegatina de la ITV tiene una multa que oscila entre los 6.000 y los 12.000 euros.