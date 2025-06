Estos son los candidatos provisionales para ganar el premio europeo de The Car Of The Year 2026

La batalla por la corona europea del automóvil está servida. A la espera del cierre de la lista completa de contendientes ya son 30 los vehículos candidatos para hacerse con el título de The Car Of The Year 2026. A finales del próximo mes de octubre los 60 jurados recibirán la lista final de modelos contendientes, momento en el que deberán decidir el nombre de los siete coches finalistas para pelear por el cetro que en 2025 se llevó el Renault 5.

Por el momento entran en competición los modelos que ya se han presentado en el mercado y cuentan con comercialización en al menos cinco países europeos. El principal requisito es que se trate de modelos nuevos, que no procedan de otros ya existentes (como es el caso del Nissan Micra que no entra al ser el mismo vehículo que Alpine A290 y Renault 5), que se hayan presentado antes del 31 de octubre de 2025, que los jurados hayan podido probar suficientemente y que comercialmente estén disponibes antes del 31 de diciembre de este año.

A finales de septiembre la mayor parte de los jurados de 23 países se concentrarán en el norte de Dinamarca, en la localidad de Tannis, para realizar una prueba completa de la mayoría de esos 30 modelos que ya están en liza (el Tannistest). Seguramente se añadirán otros diez coches antes del cierre de la 'long list' a finales de octubre. Una vez cerrada, tras la votación, se anunciará la lista de siete finalistas que se probarán la primera semana de diciembre, probablemente en España. La elección del Car Of The Year 2026 tendrá lugar en el próximo salón internacional del automóvil de Bruselas la primera quincena del mes de enero.

Esta es la lista de modelos candidatos a ser The Car Of The Year: