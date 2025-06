Así puedes recargar el aire acondicionado del coche

El verano ya está aquí y con ello las altas temperaturas. Con esto, la gente quiere hacer escapadas de fin de semana o se va de vacaciones. Además, es bastante peligroso conducir con este calor extremo, porque puede incrementar hasta un 25% la probabilidad de sufrir un accidente. El principal método para bajar las temperaturas dentro del coche es utilizar el aire acondicionado, pero ¿sabes cómo se puede recargar?

La temperatura ideal para conducir se sitúa entre los 22 y 24ºC, y para afrontar este calor hay que tener en perfectas condiciones el aire acondicionado. Si sientes que el sistema de climatización de tu vehículo pierde rendimiento, puede ser porque el gas del aire acondicionado se haya agotado y hay que recargarlo.

El aire acondicionado es esencial para afrontar las altas temperaturas / Freepik

¿Cómo tener en perfecto estado el aire acondicionado de tu coche?

Las altas temperaturas también aumentan el cansancio y reducen los reflejos al volante. Para afrontar este calor hay que tener listo y a pleno rendimiento el aire acondicionado. Para ello hay que revisar el filtro del habitáculo ya que este elemento se encarga de filtrar las partículas y los contaminantes del aire exterior para garantizar una mejor calidad del aire en el interior del vehículo. Si este flujo del aire es irregular o débil, puede ser porque esté obstruido por grasa y partículas, y esto impide su correcto funcionamiento.

Además los fabricantes recomiendan cambiar el filtro del habitáculo cada año o cuando haya obstrucciones, para mantener la calidad del aire y el rendimiento del sistema. También es importante saber si el gas del aire acondicionado se ha acabado, porque entonces no funcionará correctamente. El refrigerante también es esencial para enfriar el aire dentro del vehículo porque absorbe el calor del interior y lo libera al exterior.

¿Cómo hacer para tener en perfecto estado el aire acondiconado de tu vehículo? / Freepik

¿Cómo recargar el aire acondicionado de tu vehículo?

Como hemos dicho hay síntomas claros que indican que la presión del gas de tu sistema de climatización es insuficiente y hay que volver a cargar la cantidad adecuada. Si no sale aire frío, lo hace con poca potencia o el climatizador no consigue desempañar los cristales cuando hace frío, habrá que recargar el gas del aire acondicionado de tu vehículo. En realidad no debería de ser necesario recargarlo cada año, porque se trata de un sistema cerrado, pero como los vehículos están en continuo movimiento, pues puede provocar una fuga en el circuito.

Lo normal es recargar el gas del aire acondicionado cada dos años aproximadamente. Si lo haces cada uno, lo mejor es que vayas al mecánico para que compruebe si hay alguna fuga importante en el circuito. Además si el sistema tiene una fuga y hay que recargar el aire acondicionado, nos puede costar 60 euros en el mejor de los casos, ya que en algunos sitios puede sobrepasar incluso los 150 euros.

El precio de recargar el aire acondicionado / Freepik

Actualmente se utilizan dos tipos de gases refrigerantes para el aire acondicionado: el R32 y el R1234YF. Para recargarlo es necesario crear un vacío en el circuito del aire acondicionado, usando una máquina depresora que se conecta al coche a través de una válvula de vacío. Se debe comprobar el estado del circuito y si hay alguna pieza dañada, sustituirla antes de empezar la recarga. Cuando se soluciona la fuga, si la llega a haber, se procede a la recarga de gas refrigerante. El tiempo de comprobación y la recarga suelen variar entre los 30 minutos y 1 hora.

También puedes recargarlo tú, pero no es recomendable y es mejor llevarlo a un profesional. Existen kits de recarga que cuestan entre 20 y 60 euros para hacerlo. Esta acción es peligrosa ya que este gas es dañino para los ojos y la piel. Por eso lo más recomendable es que lo realice un profesional especializado, que seguramente antes, haga una limpieza general de todo el circuito.