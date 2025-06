Conducir de forma eficiente y sostenible es posible: el Ayvens Ecomotion Tour 2025 lo demuestra

Citroën, MG y Volkswagen han sido las marcas vencedoras del Ayvens Ecomotion Tour 2025, una cita que va mucho más allá de la simple competición entre fabricantes. Durante los días 12 y 13 de junio, 23 marcas pusieron a prueba 31 vehículos electrificados (BEV, PHEV y HEV) en un recorrido de casi 400 kilómetros entre Madrid y Segovia. El objetivo era claro: demostrar que se puede conducir de forma más eficiente y sostenible sin renunciar a las prestaciones o al placer de conducción.

Ecomotion Tour Ayvens 2025 / Ayvens

En esta edición, el Citroën e-C3 Aircross se impuso en la categoría de eléctricos puros (BEV) gracias a un consumo de apenas 12,92 kWh/100 km. Lo que supuso una mejora del 29,39% respecto a su referencia WLTP. El MG HS logró la victoria en la categoría de híbridos enchufables (PHEV), con un consumo combinado de 7,54 kWh eléctricos y 2,35 litros de gasolina a los 100 km. En la categoría de híbridos (HEV-MHEV), el Volkswagen Tayron fue el más eficiente: 5,09 litros/100 km y una reducción del 22,80% sobre su cifra oficial. Nada mal.

Los resultados se obtuvieron en condiciones de tráfico reales, sin trucos. Respetando normas de circulación y horarios marcados por la organización, lo cual añade valor al ejercicio. La clave está en el estilo de conducción —más consciente, más afinado—, en una preparación técnica homogénea (neumáticos de baja resistencia, cargas supervisadas, depósitos al 100%) y en una tecnología de control avanzada: transponders, cronometradores oficiales, monitorización al segundo.

Neomotor, en ruta con Cupra y el Tavascán eléctrico

También Neomotor estuvo presente en esta edición del Ecomotion Tour. Lo hizo junto al equipo de Cupra, al volante de un Tavascán 100% eléctrico. Formamos equipo el que suscribe esta crónica y Alberto Benito, representante de la marca. Juntos conseguimos un consumo muy competitivo de 12,5 kWh/100 km, lo que supuso una reducción del 21,87% frente al dato WLTP. El nivel era alto, y aunque no logramos la victoria final, sí comprobamos que este SUV coupé no solo destaca por su comportamiento dinámico. Su eficiencia también convence, gracias, entre otras cosas, a la eficiencia de su motor eléctrico y a una aerodinámica muy bien trabajada que se notó, y mucho, en carretera abierta.

Ecomotion Tour Ayvens 2025 / Ayvens

Tecnología, compromiso y visibilidad

Más allá de las cifras, este evento organizado por Ayvens tiene un propósito claro: concienciar. “No se trata de una carrera tradicional, sino de demostrar que el comportamiento del conductor y la tecnología pueden marcar una diferencia real en la reducción de emisiones”, explicó David Henche, responsable de Comunicación y ESG de Ayvens España.

Y razón no le falta. Este año se contó con una infraestructura de recarga que no tiene parangón en eventos no deportivos, con capacidad para abastecer simultáneamente a 30 vehículos eléctricos, cortesía de SOLRED. Una infraestructura al nivel de competiciones internacionales, pero aplicada aquí, a un entorno técnico y divulgativo, con espíritu constructivo.

La participación fue diversa, muy representativa del mercado. Estuvieron presentes Hyundai, Volkswagen, BYD, Cupra, MG, Skoda, Alfa Romeo, Citroën, Dacia, DS, Fiat, Ford, Jeep, Kia, Lancia, Leapmotor, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Polestar, Renault y Volkswagen Vehículos Comerciales. Distintas propuestas, pero un mismo propósito: avanzar hacia una movilidad más eficiente, y dejar atrás inercias del pasado. La sostenibilidad también se pone a prueba kilómetro a kilómetro.

Ecomotion Tour Ayvens 2025 / Ayvens

Desde su primera edición en 2008, el Ecomotion Tour se ha consolidado como una referencia firme en movilidad sostenible en España. Reúne cada año a periodistas, técnicos y fabricantes en torno a un mensaje simple pero poderoso: la eficiencia empieza al volante. Y está al alcance de todos.