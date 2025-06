Esta es una de las nuevas señales que la DGT va a empezar a usar ¿sabes qué significa?

La Dirección General de Tráfico (DGT) anunció hace pocos días que el catálogo de señales iba a ser actualizado de cara a este verano. Aunque la mayoría de las señales que se incluyen ya las habrás visto alguna vez o habrás oído hablar de ellas, hay otras que quizá no te suenen tanto y desconozcas. Por ello, en el día de hoy te traemos la señal R-118, para que sepas cuál es su significado y en qué podría afectarte no respetarla.

Los patinetes en España

Como habrás podido ver en la calle la popularidad de los patinetes eléctricos ha crecido notablemente en nuestro país durante estos últimos años, por lo que la legislación ha tenido que endurecerse para que estos vehículos puedan circular sin crear problemas en las ciudades, llegando a barajarse hasta la creación de una ITV para estos vehículos.

Según la DGT, un Vehículo de Movilidad Personal (más conocido como patinete eléctrico o VMP) es un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h.

Estos patinetes, al ser eléctricos, entran dentro del grupo de los vehículos a los que les corresponde el distintivo medioambiental de cero emisiones, pero no tendrás que llevar el adhesivo correspondiente en él como si de un coche se tratase. Lo que sí que debes tener claro es que no puedes circular con ellos por la acera, sino que debes hacerlo por los carriles bici o por la calzada si no quieres recibir una multa.

¿Qué significa la nueva señal?

Es probable que en algunas partes de España ya hayas visto carteles que impiden a los patinetes acceder a algunos lugares, como al transporte público o incluso a algunos establecimientos. La DGT ha querido también tomar parte en la regularización de este tipo de vehículos, y de ahí que hayan creado la señal R-118.

Esta señal, básicamente, impide acceder a Vehículos de Movilidad Personal (VMP) -como los patinetes eléctricos, los segways o los scooters- a la zona que se señaliza, con el objetivo de regular el tráfico de este tipo de vehículos y, probablemente, proteger a los viandantes. Aún no existe una multa concreta establecida para los que no respeten esta señal, pero lo que está claro es que, al tratarse de una señal de prohibición, no respetarla supondría una sanción.