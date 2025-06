El vídeo viral sobre la anulación de las multas por exceso de velocidad: ¿cuándo es posible?

Las multas por exceso de velocidad en España son progresivas. Es decir, según el límite de velocidad de la vía por la que se circule y en cuanto se exceda, se recibirá una sanción mayor o menor, con y sin pérdida de puntos.

Lo más habitual es que sea un radar el que capte el exceso de velocidad del conductor, a quien posteriormente le llegará a casa la correspondiente notificación de la DGT, aunque también puede ser un agente, con un cinemómetro móvil, el que presencie la escena y notifique en el acto la denuncia.

Cuándo se puede recurrir o alegar una multa

No obstante, las multas por exceso de velocidad, como todas, deben cumplir una serie de requisitos de forma y fondo. De lo contrario, se puede presentar alegaciones o recursos en contra.

Un vídeo viral de un abogado da algunos apuntes sobre estos supuestos en los que se puede alegar o recurrir una multa, pero es importante entender cuándo es posible inciar estos procedimientos. Igualmente, cabe saber que la respuesta de la DGT puede ser la desestimación ambos procedimientos. Es decir, por poder, se puede recurrir cualquier sanción, otra cosa es que el recurso tenga éxito.

Si se recibe una multa de tráfico que no es correcta, lo primero que hay que hacer es presentar una alegación, un documento exponiendo las razones para justificar que la multa no es correcta. Debe presentarse dentro de los 20 primeros días a recibir una notificación de multa. Una vez agotada esta vía y con la denuncia ya en firme, se puede presentar un recurso.

Defectos de forma y fondo

Una multa de tráfico puede recurrise por defectos de forma. Pero hay que tener cuidado, ya que aquellos fallos que se consideren corregibles no serán motivo suficiente para anular una multa. Según el RACC y el RACE, los defectos de forma que sí pueden inclinar la balanza a favor del conductor son: falta la matrícula o ni siquiera se especifica el tipo de vehículo, la imagen no permite identificar claramente la matrícula, los hechos no están detallados o no coinciden con la infracción.

Multas por superar los máximos de velocidad permitido / DGT

En el caso concreto de los excesos de velocidad, las denuncias deben incluir otra serie de datos relevantes, como los márgenes de error del radar. Los motivos que pueden sustentar una alegación o un recurso de una multa por exceso de velocidad pueden ser la falta de esos márgenes, que haya discrepancias entre el límite de velocidad del radar y el de la señal de tráfico, que la máquina no tenga la revisión al día o que las fotografías que debe reflejar la denuncia no sean las correctas. Una multa por exceso de velocidad detectado por un rador debe tener dos fotografías de dos instantes distintos: una panorámica del vehículo y otra en la que se vea la matrícula.

Primero alegación, luego recurso

Una vez redactado el texto, habrá que presentarlo. La DGT tendrá en consideración los argumentos aportados y enviará la respuesta al conductor. No hay que hacerse grandísimas ilusiones: tanto la alegación como el recurso pueden acabar siendo desestimados. Eso sí, si después de haber perdido el recurso de reposición el conductor sigue pensando que tiene la razón, puede ir a los tribunales e interponer un recurso contencioso-administrativo.