¿Sabes qué significa esta señal? La DGT ya habla de ella en sus redes sociales

La Dirección General de Tráfico (DGT) anunció hace pocos días que el catálogo de señales iba a ser actualizado de cara a este verano. Aunque la mayoría de las señales que se incluyen ya las habrás visto alguna vez o habrás oído hablar de ellas, hay otras que quizá no te suenen tanto y desconozcas. Por ello, en el día de hoy te traemos la señal R-120, para que sepas cuál es su significado y en qué podría afectarte no respetarla.

Señal R-120 en Barcelona / Elisenda Pons / Archivo

Significado de la señal

Como todas las señales verticales que prohíben, esta señal es circular, tiene el borde rojo y un fondo blanco sobre el que podemos ver a un coche “expulsando” una serie de pequeños círculos hacia la derecha, los cuales simulan ser contaminación.

Seguramente te suene, y es que se trata de la señal de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que prohíbe el acceso a determinados lugares de una ciudad a los vehículos que no cumplan con algunos requisitos relacionados con las etiquetas medioambientales. Suele ir acompañada de un panel complementario en el que se pueden ver estas etiquetas, señalizando quién puede circular a partir de la señal.

¿Cuál es la multa?

Es probable que conozcas a alguien que haya recibido una multa por circular en una Zona de Bajas Emisiones, ya que a pesar de estar muy a la vista para no llevar a confusiones, a veces no vemos la señal debido a la concentración que mantenemos mientras se conduce.

Por ello, y aunque en ocasiones sea un mero error, debes saber que no respetar esta señal y seguir circulando cuando no puedes hacerlo (como si entras con un vehículo con etiqueta B a una zona en la que no está permitido) conlleva una sanción de 200 euros, aunque nunca una pérdida de puntos.

Actualmente en nuestro país hay más de 140 municipios que cuentan con este tipo de zonas en su centro urbano, y es posible que con el paso de los años sean muchos más, por lo que deberías recordar el significado de esta señal y fijarte bien cuando estés circulando con tu vehículo.