Los españoles reclaman un pacto de estado para evitar una crisis en la industria del automóvil

Transformación implica revolución en el sector del automóvil, y todo cambio lleva asociado esfuerzo y unión. Todos estos aspectos deben coincidir en todos los campos para evitar que la crisis que amenaza la industria de la automoción se cebe con España. El 10% del PIB viene de aquí y el empleo, y según un estudio realizado por la Fundación Renault Group España junto a beBartlet y Cluster 17 el 70% de los españoles ven clara la necesidad de un consenso político para empujar este sector estratégico.

La muestra, tomada en el pasado mes de abril, ofrece resultados interesantes en varios apartados. La mayoría de los encuestados cree que el sector automovilístico atraviesa una situación grave en España: El 55% considera que la industria atraviesa una situación grave o muy grave (11%), siendo los votantes de PNV (74%), Vox (70%) y PP (61%) los que señalan que la situación es más crítica. Por su parte, PSOE (40%) y Sumar (45%) son menos pesimistas y los votantes de ERC (53%) apuntan que los problemas son transitorios. Pese al color político, todos coinciden en que hay que reclamar soluciones políticas transversales a nivel de país.

Impacto económico

Los cambios en el sector, y sobre todo la geopolítca aplicada al automóvil se reflejan en que a tres de cada cuatro españoles les preocupa el impacto económico de una crisis del sector automovilístico. El 74% declara estar muy o bastante preocupado mientras que un residual 4% confiesa no estarlo en absoluto.

La producción juega un papel clave, y es que España mantiene un privilegiado segundo puesto europeo. Cuatro de cada cinco encuestados destacan el impacto positivo de las fábricas de automóviles y lo que suponen para el empleo. Según el estudio, el 78% ve a las fábricas como clave en la generación de empleo y el 58% ven esencial la actividad de la industria auxiliar. Otros beneficios de nuestras factorías son la generación de riqueza (42%), el impulso a la innovación tecnológica (38%) y la contribución a la economía circular (32%).

Fábrica de Renault en Palencia. / Renault

El estudio, presentado por el director de la Fundación Renault Group España, Ignacio Rodríguez-Solano es importante porque "no solo ofrece una visión global sobre la percepción que tienen los españoles del sector de la automoción, que está considerado prioritario y una fuente clave de riqueza económica y social, sino que también revela una demanda clara por parte de la sociedad para alcanzar un consenso político para poner en marcha un Pacto de Estado". Ese pacto debe realizarse tanto a nivel del Gobierno como de las Comunidades Autónomas para garantizar la supervivencia de la industria en España. "No hay tiempo que perder y no hay plan B, nos estamos jugando el sector”, explica Rodríguez-Solano.

El trabajo entre las políticas estatales y las autonómicas es clave para defender este sector estratégico. El 73% de la muestra está a favor de un Pacto de Estado, el 18% está en contra y un 9% no sabe / no responde. En cuanto al apoyo dependiendo del voto, es mayor entre los votantes del PSOE y menor entre los de VOX, si bien en todos los grupos se supera el 65%. Esa unión de visión política se debería dar porque el 77% apoyaría un pacto entre el gobierno de su comunidad y el Gobierno central para garantizar la continuidad de la producción. El apoyo a la intervención pública del Estado en el sector de la automoción es muy destacado y rompe cualquier patrón ideológico o territorial.

En cuanto al reto del vehículo eléctrico, el estudio de la Fundación Renault Group España desvela que la mayoría de los ciudadanos considera que el Estado debería incrementar los incentivos a la compra de vehículos eléctricos. "Los incentivos para la compra generan consenso entre la inmensa mayoría de los encuestados. Los más jóvenes de 25 a 34 años (61%) se muestran favorables ante esta medida, mientras que existe algo más de escepticismo entre la franja de edad de 35 a 69 años (43% en contra)", explica el trabajo estadístico.

Con este contexto, Renault apuesta por trabajar de la mano de instituciones y organismos para aportar soluciones a ese pacto de Estado, una idea que encaja con el Plan España Auto 2030 impulsado desde Anfac, donde el presidente de Renault Group España, Josep Maria Recasens, también ocupa ese puesto.

"El plan tiene como objetivo que España siga siendo una referencia en la automoción y se convierta en un hub tecnológico y de innovación cuyo vector sea el vehículo eléctrico. En este sentido, Josep María Recasens ha resaltado que “este plan ha de ser un compromiso país, donde liderado por el Estado y el sector de la automoción, involucre a todas las comunidades autónomas y a todas las sensibilidades políticas; y a todos los sectores de actividad implicados en la nueva movilidad”, apunta Recasens. Y añade "para Anfac, si España quiere hacer de la movilidad sostenible una apuesta de país, este plan no ha de quedarse en el papel sino que ha de pasar a la acción, contar con un presupuesto detrás y que no sólo implique a todos los sectores si no que, a la vez, les exija mecanismos de seguimiento”.