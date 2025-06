Llevamos 7 años esperando el nuevo Audi Q3: ¿Habrá merecido la pena?

El Audi Q3 llevaba 7 años sin renovarse en profundidad. Sus compradores necesitaban ya la llegada de una tercera generación que situase al SUV compacto alemán a la altura de sus competidores. ¿Habrá valido la pena la espera?

A partir de septiembre, los interesados podrán encargar un modelo que no solo mejora en estética, sino también en equipamiento, dinamismo y opciones mecánicas, incluyendo no sólo mecánicas diésel, sino variantes híbridas enchufables con hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica.

Audi Q3 2025 / Audi

A nivel estético, el nuevo Q3 da un importante paso al frente, tomando la imagen de marca de los últimos lanzamientos de la firma de los cuatro aros. Sus proporciones son más musculosas, y su aspecto más deportivo, pero sin perder la elegancia de la firma germana. Destaca la parrilla Singleframe más alta y grupos ópticos muy finos integrados en su diseño aerodinámico. La zaga incorpora, por primera vez en el segmento, luces traseras OLED digitales con firma lumínica configurable y una franja LED continua. Además el logo de la marca va retroiluminado Y ya que hablamos de iluminación, cabe destacar que puede incorporar los faros Matrix LED digitales con tecnología micro-LED, que permite proyectar elementos en la carretera.

Luces traseras y logo iluminado en el nuevo Audi Q3 2025 / Audi

El habitáculo también da un salto importante tanto en diseño como en funcionalidad. La nueva disposición horizontal y los mandos simplificados crean una atmósfera más espaciosa. Destaca el Digital Stage, con instrumentación digital de 11,9” y pantalla táctil MMI de 12,8”, ambas orientadas hacia el conductor. Además, Audi introduce una nueva palanca selectora de marchas tras el volante, liberando espacio en la consola central. También hay mejoras en conectividad, con sistema operativo Android Automotive, asistente virtual con IA y compatibilidad con aplicaciones como YouTube sin necesidad de smartphone.

Interior del nuevo Audi Q3 2025 / Audi

El Q3 mantiene su vocación familiar con una gran habitabilidad y capacidad de carga. Brinda 488 litros de maletero, ampliables hasta 1.386 litros con los asientos traseros abatidos. Si se adelanta la banqueta y se coloca el respaldo en posición vertical, la capacidad intermedia llega hasta 575 litros. La banqueta trasera puede desplazarse longitudinalmente y ajustar la inclinación. La capacidad de remolque llega ahora hasta los 2.100 kg, con una carga máxima sobre la bola de 90 kg.

Motores para todos los gustos y necesidades

La oferta mecánica del nuevo Audi Q3 arranca con dos versiones de acceso de 150 CV, una de gasolina (TFSI MHEV 48V con etiqueta ECO) y otra diésel (TDI), ambas con cambio S tronic de siete marchas y un precio idéntico de 46.590 euros. Más adelante llegará un Q3 TFSI quattro de 204 CV y la versión más potente con motor de combustión, el 2.0 TFSI de 265 CV, con tracción total y 400 Nm de par.

Audi Q3 2025 / Audi

Pero la gran novedad es el Audi Q3 e-hybrid de 272 CV, que combina un motor gasolina con uno eléctrico de 85 kW y una batería de 25,7 kWh. Esta permite hasta 120 km eléctricos (WLTP), acceso al distintivo 0 de la DGT y ayudas de hasta 7.000 euros del Plan MOVES III. Además, admite carga rápida en CC de hasta 50 kW, lo que permite recuperar el 80% de la batería en menos de 30 minutos.

Más confortable y refinado

La nueva gama incorpora mejoras notables para optimizar el comportamiento en carretera. De serie, monta suspensión convencional, pero opcionalmente puede equipar suspensión deportiva o con control de amortiguación de dos válvulas, que ajusta en tiempo real la respuesta en función del firme y la conducción. También se estrena la dirección progresiva y el nuevo modo "balanced" en el Audi drive select, orientado al equilibrio entre confort y dinamismo.

Audi Q3 2025 / Audi

Si hablamos de seguridad, el nuevo Q3 estrena asistencias avanzadas, como el asistente de conducción adaptativo plus, que permite mantener el carril y la distancia, e incluso cambiar de carril de forma asistida a partir de 90 km/h. También puede detener el vehículo si detecta que el conductor no responde, y activar una llamada de emergencia. Eso sí, esta función depende del paquete Tech pro, por lo que no está disponible en todos los acabados. La cámara interior monitoriza signos de fatiga, el sistema de aparcamiento memoriza maniobras en garaje y el asistente de marcha atrás permite desandar hasta 50 metros de forma autónoma. Todo esto se suma a los asistentes de serie: aviso de salida involuntaria de carril, frenada de emergencia, reconocimiento de señales, control de crucero, asistencia de evasión o alerta por tráfico cruzado delantero.

El Audi Q3 2025 llegará a los concesionarios en septiembre, y los pedidos se abrirán en verano. Del precio nada se sabe todavía.