Este es el consejo de la DGT para ahorrar gasolina

Ya han llegado las buenas temperaturas y en nada comienza el verano. Con ello muchas personas hacen escapadas los fines de semana o se van de vacaciones, y utilizan el coche para hacer viajes largos. Para ahorrarte algo de dinero, la DGT te da algún consejo para ahorrar gasolina.

Muchos conductores recurren a las gasolineras low cost o de bajo coste para gastar lo menos posible. Debes de tener cuidado con algunos gestos porque te pueden costar una multa. Además aquí tienes algunos consejos que hacen que ahorres algo de dinero cuando repostes.

¿Cómo ahorrar gasolina? / Freepik

¿Qué multas te pueden poner cuando eches gasolina?

Existen algunos consejos para ahorrar mientras repostas combustible, pero debes tener cuidado y evitar las multas en las gasolineras con gestos comunes. Hay que poner atención en no equivocarnos de combustible, no dejar que caiga al suelo, no dejar las llaves puestas en el vehículo o no olvidar devolver la manguera al surtidor.

También tienes que saber que está prohibido utilizar el móvil mientras echas gasolina porque puede resultar bastante peligrosa. Es un acto sancionado por precaución debido a la posibilidad de generar chispas que pueden encender los vapores de gasolina y que haya un incendio o explosión. Estas acciones están recogidas en el Artículo 115 del Reglamento General de Circulación. Si no las cumples supone una infracción leve y están sancionadas con 100 euros.

Utilizar el móvil mientras echas gasolinas es motivo de multa / Freepik

El consejo de la DGT para ahorrar combustible

Además de repostar en gasolineras low cost, hay otras alternativas que te harán ahorrarte algo de dinero este verano si vas a hacer cualquier viaje. La Dirección General de Tráfico pregunta en sus redes sociales cuál de las siguientes opciones hace que aumente el consumo de combustible.

Circular con un vehículo muy cargado requiere más esfuerzo del motor para moverse y por eso consume más combustible. Conducir con unos neumáticos que carezcan de dibujo no afecta directamente al consumo de gasolina, pero puede afectar a la estabilidad y seguridad del coche.

Otros consejos para ahorrar gasolina pueden ser: Planificar tu viaje correctamente, para no recorrer más distancia de la que tenías prevista. Revisar el estado del vehículo, para realizar el trayecto sin problemas. No tener prisa en llegar, ya que conducir a más velocidad hará que gastes más combustible, además de ser un riesgo o una multa para ti. Y coloca bien la carga del vehículo para que esté distribuida de manera uniforme.