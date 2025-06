Regla 1:6:9: la razón por la que Toyota prefiere fabricar coches híbridos

Toyota es una marca conocida por sus motores híbridos. En su catálogo hay ocho coches con este tipo de motorización, mientras que solo hay dos 100% eléctricos y dos híbridos enchufables, sin olvidar el Mirai, de hidrógeno.

Pero, ¿por qué Toyota sigue con esta tendencia de fabricación y no potencia la producción de motores 100% eléctricos? La respuesta la da su famosa regla 1:9:60.

Cuántos híbridos se fabrican con los recursos de un eléctrico

La regla 1:6:90 resume los recursos necesarios para fabricar un coche electrificado y pone en relación, según proporciones, la cantidad necesaria de las materias primas para producir diferentes modelos según su motor.

Así, según Toyota, con la cantidad de recursos necesaria para fabricar un coche eléctrico se pueden producir seis híbridos enchufables. Dando paso más allá, con esos materiales se pueden sacar al mercado hasta 90 híbridos convencionales.

La próxima evolución del Toyota bZ4X. / Toyota

No hace falta investigar en profundidad para darse cuenta de que, con esta regla en la mano, sale mucho más rentable para un fabricante producir coches híbridos antes que eléctricos, en tanto que el coste de las materias primas será menos por unidad.

Las ventajas

Pero es que, centrando la atención en las emisiones, Toyota argumenta que la reducción de la huella de carbono de esos 90 coches híbridos en hasta 37 veces mayor que la de ese único coche eléctrico. Es decir, con la misma cantidad de recursos, se consigue reducir más el impacto en el medio ambiente y la producción sale más rentable.

Al mismo tiempo, los coches híbridos, en comparación con los eléctricos, son mucho más asequibles para los compradores en cuestión de precio, pero no solo. Al no necesitar enchufarse para cargar la batería, la conducción diaria con este tipo de vehículos es igual que con un motor térmico y no hace falta buscar puntos de recarga o instalarlos en casa. Al mismo tiempo, los motores híbridos se caracterizan por una reducción del consumo de combustible, lo que también repercute positivamente en el bolsillo de los conductores.